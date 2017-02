El juez quiere investigar a Sánchez por cohecho, fraude y revelación de información en 'Púnica'

Cohecho, revelación de información reservada y fraude. Esos son los tres delitos que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye de forma indiciaria al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. El magistrado ha dictado un auto en el que expresa su determinación de enviar las diligencias sobre la rama murciana al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por ser el competente para enjuiciar al jefe del Ejecutivo murciano, razón por la cual ha reclamado de la Asamblea Regional que certifique que Sánchez disfruta de ese aforamiento especial.

El instructor del 'caso Púnica', que también anuncia que actuará contra la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro, da por hecho que Pedro Antonio Sánchez quiso beneficiarse personalmente de los trabajos de reputación en internet que ofertaban dos de los supuestos líderes de esa trama, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, así como que esas tareas iban a ser sufragadas con cargo a los fondos de la Consejería de Educación. En concreto, el juez considera que Sánchez podría haber incurrido en un presunto fraude "por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar con dinero público previsto para la formación lo que eran en realidad trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales, para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia"; otro supuesto delito de cohecho, por "ofertársele y prestarle servicios de carácter particular y personal de carácter reputacional on line, a cambio de amañar futuros contratos públicos de formación en la Consejería de Eduación", y un tercer delito, presuntamente de revelación de información privilegiada, por "proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar".

Una vez que el juez Velasco tenga en sus manos la certificación de la Asamblea confirmando que está aforado, dictará una Exposición Razonada y remitirá el caso al TSJ con todos los indicios delictivos que en su opinión señalan a Sánchez.