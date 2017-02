Javier Sánchez: «Ahora, tendremos un debate con naturalidad en la Región»

Entre los besos de los 'pablistas' y los de los 'errejonistas' se atisbaban ayer algunas diferencias. Los primeros hacían gala de una inmensa alegría, mientras los segundos desprendían un aire de resignación que solo acertaban a disimular con la palabra más manida este fin de semana: «Unidad». No hubo besos entre el secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, y el diputado y aspirante a «dar una vuelta a la orientación política del partido» en la Comunidad, Javier Sánchez Serna. Aunque Urralburu sí le dio la «enhorabuena» mientras ambos se fundían en un corto y sentido abrazo. Era la escenificación de la tan reclamada «unidad».

El abrazo entre las dos facciones 'podemitas' más visibles y representativas de la Región se produjo justo después del que se propinaron en el escenario de Vistalegre Iglesias y Errejón, vencedor y vencido, tras conocerse los resultados. Un abrazo fraternal y sentido a ojos de una militancia entregada que Sánchez Serna y Urralburu hicieron suyo, pero que no empaña la realidad que, a partir de hoy, se abre en el partido a nivel autonómico. «Tendremos un debate con naturalidad en la Región», anunció Sánchez Serna.

«No habrá purgas»

«Me hubiera gustado tener una organización un poco más democrática» a nivel interno, dice Urralburu LAS FRASES Javier Sánchez Serna «Sería recomendable tener un debate sobre lo que ha pasado en Vistalegre para reequilibrar las líneas políticas de cada territorio» Óscar Urralburu «A la política se viene a participar para ganar o para perder, y hay que saber ganar y perder; el enemigo es el PP» Lola Sánchez «La gente de abajo, sobre todo los más olvidados, deben moverse y poner sobre el papel cómo les gustaría que fuera el Podemos de la Región» María Ángeles García Navarro «Se han podido cometer errores fruto de la tensión y las diferencias. Pero seguimos remando juntos para desterrar al Partido Popular de La Moncloa» José Coy «Yo quiero que Podemos esté cada vez más unido y que cada vez esté más cerca de los problemas diarios de la gente»

Eso sí, todos los representantes regionales de Podemos con los que habló ayer 'La Verdad' quisieron resaltar su «orgullo» por las bases de Podemos, aseguró Urralburu, además de por el «ejercicio de responsabilidad, democracia y unidad de la militancia», en palabras de Javier Sánchez Serna. «Como era previsible, se ha impuesto la lista de Pablo Iglesias», añadió. Serna, quien iba en esa lista como número 21, será el único murciano en el Consejo Ciudadano Estatal junto a Óscar Urralburu (por su condición de secretario regional). «Trasladaré al Consejo las propuestas que me hagan los compañeros de la Región», se comprometió el diputado, además de garantizar, como ya hizo Urralburu, que no habrá 'purgas', cuyas sombras han sobrevolado Podemos en las últimas semanas: «La mayoría de Iglesias integrará a las minorías que hay que reconocer, como 'errejonistas' o anticapitalistas, en lo que será un ejercicio de generosidad. Esto debe ser una prioridad porque la gente nos han recibido a los dirigentes al grito de 'unidad'».

Adversario claro

Sánchez Serna, que el sábado planteaba la salida de Urralburu de la secretaría territorial de Podemos, reconoció que, «en algunas declaraciones gruesas que hemos hecho estos días, nos ha faltado humildad, algo de compañerismo, y ese compañerismo es lo que nos han mandado las bases». Dijo, además, que «no salimos rotos, sino más fuertes. Teníamos un debate pendiente que hemos pospuesto por las circunstancias electorales, lo hemos tenido en esta asamblea y lo tendremos en territorios como la Región». Eso sí, tanto Sánchez Serna como Urralburu aprovecharon para dejar claro que «el adversario político es el PP».

Así, y en lo que se refiere a la adaptación de los postulados de Iglesias a la política del partido en la Región, el 'errejonista' Urralburu asegura que «aceptaremos las bases de ese documento organizativo, e intentaremos integrar todas las sensibilidades para que la propuesta de futuro sea más contundente, porque el principal objetivo tiene que seguir siendo desbancar a un PP que está demostrando que, más que una organización política, es una organización preparada para delinquir».

Urralburu no se mostró ni triste ni decepcionado con los resultados, sino «satisfecho», definió, y subrayó que «la democracia es así. A la política se viene a participar para ganar o para perder, y hay que saber ganar y saber perder. Lo que hemos visto es que tenemos un proyecto sólido y solvente, que comparte el 90% del proyecto de Pablo Iglesias, aunque nos hubiera gustado tener una organización un poquito más democrática en el ámbito interno. En cualquier caso, seguiremos empujando y trabajando codo con codo con todos para sacar adelante un proyecto que no es solamente de Podemos, es un proyecto de país».

A su vez, Sánchez Serna reitera que hoy mismo presentará «mi dimisión como miembro del Consejo Ciudadano Autonómico. Nuestros documentos organizativos plantean que solo podemos tener un cargo público y un cargo orgánico, así que, como he salido elegido miembro del Consejo Ciudadano Estatal, mañana [por hoy] presentaré a Óscar mi dimisión». Y, sobre la apertura de posibles alternativas a la dirección territorial, Javier Sánchez aseguró que «debe ser una decisión compartida entre la nueva dirección estatal y las direcciones territoriales, pero creo que sería recomendable tener un debate lo antes posible sobre lo que ha pasado en Vistalegre que nos permita reequilibrar las líneas políticas de cada territorio». Así, dijo que las diferentes facciones «presentarán con naturalidad sus proyectos y serán los inscritos los que voten. No va a ser un enfrentamiento entre dirigentes; va a ser un ejercicio de democracia en el que los militantes van a definir la brújula política». Ante la anunciada dimisión de Sánchez Serna, Urralburu asegura que «es una decisión personal y hay que respetarla», aunque no tiene previsto cubrir esa baja.

Lo más grueso, en Vistalegre

La diputada regional María Ángeles García, que se ha quedado fuera del órgano estatal, indicó que Podemos «es un partido que vuelve a demostrar que las y los inscritos son los que toman las decisiones, y han decidido constituir una nueva dirección más plural, más femenina, con representantes de los círculos sectoriales y territoriales. A partir de ahora, a trabajar integrando esa pluralidad que han decidido que tenga este partido». Asimismo, considera que «es normal que se generen tensiones cuando se debate. Se han podido cometer errores fruto de esa tensión y de esas diferencias. Pero seguimos siendo un partido en el que remamos todos para conseguir desterrar al PP de La Moncloa». Las declaraciones más gruesas, esas espinas clavadas que algunos pueden tener, se quedan en Vistalegre, en opinión de García Navarro, porque «todo ha sido parte del proceso».

Para José Coy (miembro de la lista de Pablo Iglesias) ahora harán falta «muchos costureros» para «tejer y retejer la organización. Ahora empezamos a construir un nuevo país, y es lo que toca». Además, subrayó que en la Región hay una realidad «muy plural. Óscar Urralburu ha intentado dar la imagen de que todo el partido de la Región era 'errejonista', y se ha visto que no. Yo lo que quiero es que Podemos esté cada vez más unido y cada vez más cerca de los problemas diarios de la gente».

La eurodiputada Lola Sánchez Caldentey se refirió al futuro proceso que puede abrirse en la Región por alcanzar la dirección territorial, Lola Sánchez asegura que «tendrá que ser el secretario de Organización, Pablo Echenique, el que diga cuándo se abren los plazos para los cambios. Ahí estaremos para ver qué plantea la gente de abajo, sobre todo los más olvidados. La gente de los círculos debe poner sobre el papel cómo les gustaría que fuera Podemos» aquí.