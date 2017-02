«Un perro o un gato son iguales que un televisor»

Son casi las dos de la tarde en el centro de Murcia, el invierno premia las calles con unos quince grados y muchos dueños pasean a sus perros antes de comer. Pero todos ponen la misma cara de pasmo cuando 'La Verdad' les traslada que su mascota es una cosa. Al menos así figuran en el Código Civil, que todavía considera a los animales como propiedades, igual que una casa, un coche o un televisor.

– Esto significa que su perro puede ser objeto de especulación, venta, incluso embargo si usted se declarase insolvente.

– ¡Pero qué me está contando!

La reacción se repite hasta en diez ocasiones. Para cambiar esta realidad, Ciudadanos presentó esta semana una propuesta ante el Congreso de los Diputados avalada por 243.000 firmas, conseguidas a través de la plataforma 'Change.org', que pide la reforma del Código Civil para que los animales de compañía sean considerados ''seres sintientes, es decir, que tengan derechos'', explica Miguel Garaulet, diputado por Murcia de la formación naranja en el Congreso.

Una noticia que reciben muy bien todos los dueños de los cuadrúpedos con pelo, pero que resulta insuficiente para algunos colectivos animalistas. ''Nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa pero consideramos que se queda un poco corta y debería ir acompañada de la prohibición de la venta animal, por lo menos. Nos gustaría que la propuesta fuera más allá y evitar el tráfico ilegal de cachorros y de especies exóticas'', expone Mario Lumeras coordinador general del Grupo Animalista Región de Murcia (GARM).

Se venden cachorros

¿Este cambio en el Código Civil impediría la venta de animales? Garaulet contesta con contundencia: ''No, porque no es tu animal de compañía hasta que no le pones el chip. Cuando entra en tu casa, a partir de ese momento ya se consideraría doméstico''. Según lo explica el diputado, la modificación solo reconocería como ''sintientes'' a las mascotas que ya tienen dueño. Para Ciudadanos, quedan fuera de esa distinción los cachorros y cualquier otro tipo de animal a la venta en tiendas, ''porque si vendes algo que tiene derechos es un tráfico''.

''Todos los animales son seres sintientes, pero no porque lo proponga Ciudadanos, sino porque España lo firmó en el Tratado Europeo de Amsterdam'', reivindica Raquel López, abogada especializada en derecho animal del gabinete DeAnimals. La normativa comunitaria reconoció, ya en 1997, a los animales vertebrados como seres sintientes dotados de sensibilidad física y psíquica, con capacidad de sentir dolor, sufrimiento, alegría, angustia, placer, etc.

El diputado incide en que este sería el primer paso hacia una ley nacional de protección animal que garantizase otros derechos al resto de animales y que aprobase ''la creación de un banco nacional de chips, un mejor control de criadores y de la procedencia de los animales a la venta, prohibir que haya cachorros en escaparates, trabajar la concienciación contra el abandono y la promoción para la adopción, prohibir el sacrificio de animales abandonados, prohibir las mutilaciones estéticas y prohibir el regalo de especies como recompensa o premio'', explica Garaulet.

El primer paso

''Esta medida lo que persigue realmente es que los dueños se responsabilicen de sus animales, porque creemos que hay que regular las relaciones entre las personas y las mascotas. Hay que reconocerle a los animales un estatus diferente al de las cosas, no se les puede tratar como a un televisor'', reivindica el diputado. Así lo entienden también López y Lumeras. ''Nos parece el primer paso de una larga escalera hacia los derechos de los animales. Pero es un poco contradictorio que las mascotas no se consideren un mueble y el ganado sí se pueda comprar, subastar, vender e incluso sortear'', incide el coordinador de GARM.

La propuesta de reforma del Código Civil se debatirá el próximo martes en el pleno del Congreso de los Diputados. Tanto la formación naranja como los sectores animalistas esperan que el Gobierno ''dé un paso adelante y normalice una situación que ya es normal: hay que actualizar algo que está obsoleto'', apunta Garaulet.

''Ya en julio de 2015, con la reforma del Código Penal, cualquier animal cuya existencia dependa de de la mano del hombre, ya sea en una granja, o los gatos de la calle a los que la gente da de comer, animales de circo o zoo, no pueden ser maltratados. Esto significa que, de forma indirecta, ya los reconocemos a todos como seres sintientes, han dejado de ser cosas. Por tanto se trata de actualizar una norma arcaica y espero que se saque adelante'', explica la abogada.

Cataluña, Portugal, Francia, Suiza, Alemania y Austria acataron la normativa europea y ya reformaron sus códigos civiles para darle a las mascotas la categoría que merecen. En España, política y sociedad se dan la mano para conseguir que una petición popular consiga cambiar la ley.