Entre la «cohesión» y las «alternativas»

La grada del Palacio de Vistalegre se desgañitaba reclamando a los líderes del partido «unidad», que «sí, se puede», y el ambiente en los pasillos, entre cervezas y abrazos, distaba mucho del tono bronco trasladado a los periodistas en las últimas semanas por parte de los responsables de las diferentes opciones que este fin de semana se votan en la Asamblea Ciudadana de Podemos. La necesidad imperiosa de algunos por tapar heridas se palpaba en cada esquina, en cada mesa electoral, en cada comentario o debate más o menos sesudo.

De hecho, el secretario general del partido en la Región, Óscar Urralburu, fiel defensor de los postulados de Íñigo Errejón, quiso dejar claro una vez más que, a partir del lunes, «debemos contribuir a la convivencia, a la resolución interna de los debate políticos con más democracia. Tenemos que trabajar en la lógica de la cohesión y de la unidad, que es lo que nos está pidiendo todo el día la gente». Unidad. Una de las palabras más repetidas ayer, quizá por ser una de las realidades más anheladas en los últimos tiempos. «El reto que tenemos a partir de la semana que viene es construir la democracia interna con generosidad», añadió Urralburu, quien volvió a reiterar que «aquí nadie ha puesto en cuestión a Pablo Iglesias. Yo he votado a Pablo Iglesias y tiene que ser nuestro secretario general». Además, dijo que «ya llegará la asamblea del partido en la Región para poner en valor lo que se ha hecho y ver quién es el próximo candidato con todas las opciones que se plantean».

Una de ellas es la que representa el diputado en el Congreso Javier Sánchez Serna, miembro de la candidatura de Pablo Iglesias, que ya en su día criticó el posicionamiento de Urralburu a favor de Errejón «sin esperar al Consejo Ciudadano», y que ayer demostró que quizá en Podemos (también en la Región) hay algunas espinas clavadas que seguirán alojadas donde más duele. «Óscar fue de los primeros secretarios territoriales que se posicionaron. Ha movido a todo el aparato para apoyar de forma explícita a Íñigo Errejón. Tenía todo el derecho a hacerlo, pero hay gente como [la eurodiputada] Lola Sánchez, o como yo, que nos hemos organizado para apoyar la candidatura de Iglesias. En la Región ha habido el mismo debate que en el resto del país, y también algunas afirmaciones gruesas; se han dicho cosas en algunos debates que no nos han gustado, poniendo en cuestión que Pablo Iglesias pudiera tener una actitud democrática frente a otros compañeros. Creo que se puede defender un documento sin necesidad de despreciar el documento de otros. Los resultados que se den en España van a tener una traducción en la Región. Si sale el proyecto de Pablo, habrá que adaptar el nuevo Podemos de la Región de Murcia a la estrategia nacional», advirtió.

Javier Sánchez dimitirá «el mismo lunes» del Consejo Autonómico si el proyecto 'pablista' resulta vencedor



La eurodiputada cartagenera asegura que «ha sido la gente de los círculos y las bases la que ha traído sensatez a Vistalegre»

Ante la pregunta de que, si hoy resultan vencedores el programa y el equipo de Iglesias, se plantearía presentar una alternativa a la actual dirección regional, Sánchez Serna dijo que «tendrá que debatirlo el Consejo Ciudadano, pero en la Región hay dos propuestas políticas distintas, e iremos a un proceso regional en el que habrá una alternativa a Óscar Urralburu. No la encabezaré yo, pero seguramente la apoyaré. Porque creo que, si sale de aquí el proyecto de Iglesias, también habrá que darle una vuelta a la orientación política que tenemos allí», sentenció.

«Hace falta materia gris»

Eso sí, aseguró a 'La Verdad' que, si hoy gana Iglesias, y él pasa a ser miembro del Consejo Ciudadano Estatal, «al tener un cargo en el partido y el cargo de diputado, y para cumplir con los estatutos en materia de acumulación de cargos (uno en el partido y uno en las instituciones como máximo) presentaré mi dimisión del Consejo Ciudadano Autonómico el mismo lunes». Una postura «muy radical» para Urralburu, quien cree que la salida de Sánchez Serna del Consejo Autonómico no tendría por qué ser urgente, y que opina que «hace falta materia gris en Podemos de la Región de Murcia. Yo no prescindiría ni de Javier ni de Lola».

Pero Sánchez Serna no se quedó ahí: «Algo estamos haciendo mal cuando todo el mundo habla de nuestro partido en la Comunidad para decir solo que estamos haciendo un buen trabajo institucional. Incluso parece que nos halaga el PP. Ya hemos demostrado que sabemos hacer mociones, pero con eso no estamos transformando la Región. Tenemos que hacer un Podemos útil para la gente».

El diputado murciano también aseguró que, «a partir del lunes, remaremos todos en la misma dirección», pero no quiso dejar de señalar una 'espina' bien marcada: «Sería bueno aprender y hacer autocrítica de que a lo mejor hay algunas cosas que quizá es mejor decir en los órganos. Yo, por ejemplo, me enteré de que Óscar Urralburu estaba hablando con secretarios generales municipales para incluirlos en el manifiesto 'Recuperar la ilusión' por la prensa. Creo que hay otras formas y que tenemos que poner en valor los órganos democráticos».

«A disposición de la gente»

La eurodiputada Lola Sánchez Caldentey mostró otro tono: «Me importa poco la traducción del resultado de Vistalegre a la Región. Se abrirán procesos regionales, y tendremos que sentarnos. Es verdad que yo he metido un poco el pie en eso, y la cabeza, porque he puesto un poco la cara visible a Circulando Podemos, que es de la gente de las bases, de los círculos, y vamos a ver si este movimiento sigue creciendo en la Región». Además, aseguró que, «si muchos compañeros me dicen 'vamos a darle una vuelta a esto', estaré ahí para ayudarles. Estaré donde ellos me pidan. Como mi escaño en Bruselas, está a disposición de la gente. Yo quiero ser una herramienta, también en Murcia». Asimismo, añadió que «ha sido la gente de los círculos y las bases la que ha traído sensatez a Vistalegre. Esa gente que ha gritado 'unidad', y que no puede soportar ver cómo nuestras cabezas pensantes se pelean por ver quién manda más».

Urralburu, quien se mostró «sorprendido» por las declaraciones de Sánchez Serna, dijo que «las bases nos ha pedido precisamente unidad, y debemos trabajar por ella. Lo que tenemos que hacer a partir del lunes es redoblar esfuerzos por superar las dificultades que hemos tenido hasta ahora». Y quizá las que sigan viniendo partir de hoy.