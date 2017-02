Murcia sigue adelante con las oposiciones pese a las dudas en Castilla-La Mancha

La indecisión del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre su convocatoria de oposiciones, aún en el aire, agitó ayer a los sindicatos de educación e interinos murcianos, y llevó a algunos a reclamar que Murcia no saque plazas este año. La Consejería de Educación, por su parte, confirmó que sigue adelante con sus planes para convocar 448 puestos de maestro. A pesar de que los sindicatos castellano manchegos dijeron que su Gobierno regional les anunció ayer su intención de no sacar plazas hasta que estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado, la Consejería de Educación emitió un comunicado por la tarde insistiendo en que no tomará ninguna decisión sobre la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros, número de plazas y especialidades, «hasta que el Gobierno de España no comunique su fallo respecto a la autorización de la tasa de reposición».

Entre tanto, el sindicato UGT en Murcia insistió en que la situación generará un 'efecto llamada' de opositores a la Región, y pidió a la Comunidad que dé marcha atrás en su convocatoria. También los interinos pidieron replantear la cuestión. Sin embargo, para Comisiones Obreras el anunció de Castilla-La Mancha obedece a una maniobra política para presionar sobre la aprobación de los Presupuestos.