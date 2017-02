Irene Montero: «Si Errejón es el líder, Pablo estará a su lado de forma leal»

Irene Montero (Madrid, 1988) admite cierta autocrítica al afirmar que «no hemos estado del todo acertados» a la hora de transmitir a la sociedad que el partido se encuentra en mitad de «un debate democrático». La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, que ayer visitó la Región, es también la mano derecha de Pablo Iglesias ante la batalla que libran los sectores cada vez más polarizados de Podemos este fin de semana en Vistalegre II, el congreso de la formación morada que, sin haberse celebrado aún, está dejando «muchos titulares», sonríe Montero. Pero también «un partido en guerra», según definió hace solo unos días uno de los fundadores de Podemos, Luis Alegre, en una dura carta en la que criticaba sobremanera la labor del equipo más cercano de Iglesias.

-¿Coincide con la definición de Luis Alegre? ¿Está Podemos en guerra?

-No voy a comentar nada de ese escrito. Ya he dicho que sentí mucha pena cuando lo leí, y no voy a decir nada más, voy a hacer un ejercicio de contención extrema, que es lo que le corresponde a una persona que desempeña tareas de portavocía, como yo. Pero, por no rehuir el tema, creo que nos hemos excedido en la forma en la que hemos planteado ciertos debates, y en el hecho de convertir la transparencia no en una fuente de riqueza, sino en un espectáculo que la gente ha criticado porque lo ha vivido con malestar. Una de las tareas prioritarias a partir del lunes es que la transparencia sea compatible con la dignidad de nuestra formación política.

-Pero, ¿el partido está en guerra?

-El partido está en un debate, un debate democrático, que es verdad que, en la forma de expresarlo a la sociedad y a los medios no hemos estado del todo acertados. Pero eso no cambia el carácter democrático del debate que estamos teniendo.

-¿Tendrán que cortarle un poco las alas al 'pajarito' de Twitter?

-No se trata tanto de cortar las alas como de ser conscientes de que la transparencia no se puede convertir en algo tan excesivo que a la gente le genere rechazo. Tenemos que expresar las ideas y los debate de forma que invitemos a la participación, y no con los excesos que hemos cometido en este tiempo. No es tanto cortar las alas del pájaro, sino entender cómo hay que hacer el vuelo para que vaya bien y no parezca que se te va a estrellar el pájaro (risas).

-La dirección de Podemos en la Región se posicionó pronto a favor de Íñigo Errejón. ¿Cómo lo valora?

-Tanto Óscar Urralburu como Antonio Montiel (líder de Podemos en la Comunidad Valenciana) son dos secretarios generales que se han decantado por Íñigo. Tienen toda la legitimidad y todo el derecho. No obstante, creo que en Murcia hay muchas voces, muy plurales... Desde Javi [Javier Sánchez Serna, diputado por Murcia], a Coy [José Coy], nuestra compañera Lola [Sánchez Caldentey, eurodiputada]... En definitiva, creo que es una región en la que hay mucha pluralidad. Respeto mucho la decisión de Óscar. Es evidente que hay dos proyectos y dos liderazgos encima de la mesa. Óscar ha decidido situarse en el de Íñigo, confrontando con Pablo, y hay otros compañeros y compañeras que piensan que con quien más fácil vamos a ganar al PP es con Pablo.

-Todos estos nombres que ha enumerado, ¿son posibles candidatos a dirigir Podemos en la Región?

-Soy absolutamente respetuosa con los procesos autonómicos y, en todo caso, eso lo decidirán los inscritos y las inscritas. Y la decisión de presentarse es de los futuros candidatos.

-Esos posicionamientos a favor de una u otra candidatura... ¿pueden derivar en purgas tras Vistalegre II, como algunos han advertido?

-Uno puede estar en desacuerdo con una decisión; otra cosa es utilizar palabras tan duras.

-Iglesias quiere más autonomía local y regional, mientras la propuesta de Errejón aboga por conceder más poder a las formaciones territoriales a costa de Madrid. ¿Qué diferencia hay?

-La gran diferencia es que nuestra propuesta no supone pasar el control de los aparatos estatales a los autonómicos. Descentralizar no supone convertir Podemos en un partido de familias o de barones, donde al final deciden tres o cuatro jefes de familia que normalmente son hombres, donde la discusión política no existe. Nosotros queremos que las decisiones importantes se tomen desde lo local, sin pedir el carné. Esto es esencial para no convertirnos en un partido viejo.

-¿Se imagina un Podemos sin Pablo Iglesias?

-Creo que Pablo seguirá siempre. Si hay otra persona que ejerce el liderazgo, en este caso Íñigo, Pablo estará a su lado de forma leal. Yo creo que Pablo Iglesias es la persona de Podemos que mejor encarna la voluntad de cambio de millones de personas en este país, pero no puede solo, y él lo dice: «Yo, sin mi equipo, no soy nada». Las cosas, cuando son grandes y bellas, se hacen en colectivo. Pero su liderazgo es muy necesario para Podemos, aunque nadie es imprescindible y la última palabra la tienen los inscritos y las inscritas.