Los empresarios dan por hecho que el AVE «no llegará este año a la Región»

El presidente de la patronal murciana Croem, José María Albarracín, aprovechó ayer el tradicional desayuno empresarial organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), para ofrecer un baño de realidad a sus colegas en lo que al AVE se refiere. Así, aseguró que, «aunque podamos parecer cansinos, este año debería ser un punto de inflexión para las infraestructuras». Sin embargo, reconoció que «es prácticamente seguro que la alta velocidad no llegará este año» porque no hay dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado, y planteó «estudiar otras alternativas» para que el AVE llegue cuanto antes a la Región, a la vez que se preguntó por qué la alta velocidad «se retrasa un año, y otro, y otro...».

También hizo referencia Albarracín a la buena marcha de las obras en la variante de Camarillas y a la necesidad de que el Corredor Mediterráneo reciba «un mayor impulso desde el Ejecutivo central», anunciando que las patronales de las comunidades autónomas afectadas por el trazado (Cataluña, Valencia, Andalucía y Murcia) «conformaremos un bloque en defensa de la ejecución íntegra» de esta infraestructura ferroviaria.

Asimismo, el presidente de Croem aprovechó para ir un paso más allá en la también tradicional reivindicación relacionada con la bajada del impuesto de Sucesiones y Donaciones y el impuesto de Patrimonio «para que la economía sea más justa». Según dijo Albarracín ante medio centenar de empresarios y representantes de instituciones, «quizá debamos plantearnos tomar alguna decisión que no hemos tomado en otras ocasiones, como tirar el boli, hacer una huelga o cerrar dos días la empresa, cuando no definitivamente».

Albarracín, que dio un buen repaso a la actualidad económica de la Región, se mostró «cansado» de que los gobiernos regional y estatal digan que van a crear miles de empleos en los próximos años: «Ustedes no van a crear nada; lo que tienen que hacer es facilitar la labor de la empresa y no poner pegas», zanjó. Además, advirtió de que «si no se recupera el sector de la construcción, nunca se recuperará la actividad económica».

Asimismo, José María Albarracín reiteró ayer a los periodistas, y después ante los empresarios, entre café, zumos, pastas y 'pulguitas' de jamón, que a la Región «no le interesa que Aena sea el operador del aeropuerto de Corvera, porque ha invertido 700 millones de euros en el de Alicante y consideramos que dejaría como residual» el aeródromo internacional de la Región de Murcia. «No vamos a pagar un céntimo para que se cierre San Javier», advirtió. En este sentido, el presidente de honor de Amefmur y presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, respaldó las palabras de Albarracín -además de su gestión al frente de Croem- y aseguró que, bajo la gestión de Aena, Corvera sería «residual», y la Región de Murcia, «aunque sea pequeña, cuenta con mucho potencial para tener un aeropuerto y no depender de otra región. Pero esto depende de la parte política, y los ciudadanos estamos pendientes de las decisiones que tomen los que verdaderamente deben decidir».

Albarracín recordó que existe un grupo empresarial murciano interesado en operar Corvera, aunque evitó dar más detalles, y solo añadió que, en estos momentos, están trabajando «para cubrir la parte técnica a nivel nacional con una empresa de primera línea y las negociaciones están muy avanzadas».

Día de homenaje

Tras repasar otras cuestiones, como la necesidad de reducir los costes energéticos de la producción «de hasta el 30%» apostando por las energías renovables; la apuesta por la integración de la mujer o las incertidumbres que generan el 'Brexit' y las políticas de Donald Trump, Albarracín reveló que ha propuesto al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, «la celebración del día del empresario, que sería laborable, no festivo». Un día fijado en el calendario, todos los años, «que ayude al reconocimiento de la labor del empresario, nuestra entrega y aportación a la sociedad, y que ayude a que la nuestra sea una figura reconocida y respetada, que destierre esa imagen del empresario como una persona que solo va a ganar dinero. Somos mucho más».