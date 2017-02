Lozano: «Alguien cree que tengo algo que en realidad no tengo»

Si el primer asalto en su domicilio sufrido por el Fiscal Anticorrupción de Murcia ya resultaba particularmente extraño, pues los autores no se llevaron joyas, dinero ni objeto alguno de valor a excepción de su ordenador personal, el segundo ha venido a confirmar que el objetivo de los delincuentes nada tiene que ver con lo material. «Buscan algo que les han dicho que tengo y que en realidad no tengo», se limitó a confirmar ayer a 'La Verdad' Juan Pablo Lozano, el representante del Ministerio Público que coordina la mayor parte de las investigaciones contra la corrupción que se llevan en los juzgados murcianos. Cualquier duda que hubiera podido tener sobre las razones de la primera entrada en su vivienda de Murcia le han quedado despejadas con esta nueva intromisión ilegítima, que ya no puede responder a una mera casualidad.

«Sea lo que fuera lo que buscaban, no lo han encontrado», añadió. Aunque no entró ayer más en detalles, en su respuesta se adivinan sus sospechas de que los autores de los dos asaltos buscan informaciones que, según piensan, estarían en poder del Fiscal Anticorrupción y podrían comprometer a quien se encontraría en último término detrás de los allanamientos. Una circunstancia que Lozano rechaza, pues sostiene que no dispone de ese tipo de material -que en apariencia sería altamente comprometedor para alguien- y apunta a que, aún así, en el hipotético caso de que un día lo tuviera, jamás lo guardaría en su domicilio particular.

La nueva entrada ilegal en su domicilio se produjo el pasado 6 de enero, día de Reyes, mientras Lozano y su familia se encontraban realizando una visita a unos parientes. Como en la ocasión anterior, ocurrida seis meses antes, los asaltantes no dejaron huellas y tampoco se llevaron objeto de valor alguno. Esta vez se limitaron a registrar los cajones de la cómoda y de las mesitas de noche del dormitorio, que se encontraban abiertos y revueltos cuando el fiscal retorno a su casa a primera hora de la noche. Horas después presentó una denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Hace medio año, con motivo del primer allanamiento, el Fiscal Superior, Manuel López Bernal, advirtió de que «parece que le están mandando el mensaje de que pueden acceder a tu casa y a tu intimidad y a la de tu familia», a lo que añadió que «es ilusorio suponer que intimidando a un compañero van a conseguir algo. Somos una Fiscalía, un grupo de compañeros que estamos todos en lo mismo. No se puede intimidar a una Fiscalía entera».