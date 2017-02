Los exportadores evitan una guerra con las cadenas inglesas por la 'crisis de la lechuga'

El pulso entre las cadenas de supermercados del Reino Unido y los productores de frutas y hortalizas del Sureste de España, en particular de la Región de Murcia, está latente en la Fruit Logistica que ayer abrió sus puertas en Berlín. El mayor certamen hortofrutícola del mundo arrancó con buenas expectativas para los exportadores murcianos, que tienen más encuentros comerciales con numerosos países que en otras ediciones. En otro plano está la tensa situación que se vive en Reino Unido a causa del abastecimiento de frutas y verduras de invierno -la 'crisis de la lechuga'- con unos precios que están fuera de mercado debido al 'Brexit', como adelantó 'La Verdad'.

El presidente de Proexport, Juan Marín, recalcó ayer que los exportadores «no quieren una guerra comercial» con las cadenas de supermercados inglesas, sino que «funcione la oferta y la demanda». Destacó que el resto de países «entienden perfectamente la situación» que se ha generado con la reciente ola de frío, en la que Murcia ha jugado un papel decisivo precisamente para garantizar el suministro. Pero el Reino Unido es un caso aparte, espoleado por la campaña del diario sensacionalista 'The Sun' que ataca a Murcia por un supuesto desabastecimiento de verduras en las tiendas inglesas.

Algunos encuentros comerciales con clientes ingleses en el marco de Fruit Logistica que están siendo tensos, a diferencia de los compradores de otros países. Juan Marín precisó que el problema en el Reino Unido está circunscrito a las cadenas inglesas que operan con libras, pero no al resto de supermercados de otros países implantados allí, en los que no existe desabastecimiento. «Los ingleses quieren mantener unos precios fuera de mercado, para que nosotros asumamos el coste del 'Brexit'. Se resisten a adaptarse a la situación coyuntural de la demanda causada por la ola de frío». La Región produce el 90% de las lechugas que se consumen en aquel país.

Las empresas de la Región consiguen más contactos comerciales que otros años porque dan mayor seguridad

Juan Marín: «Hay un tono bastante positivo y existe una gran receptividad entre los clientes»

Los exportadores no quieren que el enrarecido clima comercial del Reino Unido nuble el buen estreno que ha tenido la Región en Fruit Logistica. «Hay más encuentros comerciales que nunca y una gran receptividad de los clientes. El tono es muy positivo», dijo Marín. Los 'stands' son un hervidero de reuniones y el pabellón de Murcia se ha convertido «en un punto de encuentro».

«Estrategia errónea»

El director general de Proexport, Fernando Gómez, comentó que la falta de lechuga y de otras verduras de hoja en algunos supermercados británicos responde a una «errónea estrategia comercial» de ciertas cadenas de distribución que han impuesto un racionamiento a sus clientes. No tanto porque falte producto sino porque el sector de la hostelería ha preferido abastecerse directamente en los supermercados al estar los precios más bajos. A juicio de Gómez, «algunos supermercados británicos no han querido pagar el precio de las verduras en origen tras la reducción de la oferta en Europa por la ola de frío de enero, que arrasó las cosechas de Italia y Grecia. No le han dado opciones a sus consumidores». Dijo a Efe que se ha utilizado la lechuga iceberg por algunas tiendas británicas como «producto reclamo».

Asaja pide una investigación

El presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, dijo que las hortalizas son productos perecederos que no se pueden retener o almacenar».

El responsable del sector de hortalizas de Asaja, Francisco Vargas, confirmó que «se están reactivando los pedidos» de algunas cadenas de distribución británicas que hace días decidieron frenar su demanda «con el objetivo de bajar los precios» en origen. Su organización solicitó el pasado viernes a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que investigue por qué los precios de algunas verduras como el calabacín o la berenjena se habían desplomado en torno al 60 % en los últimos días, pese a que la oferta seguía siendo menor por la ola de frío.