Los empresarios rechazan que Aena gestione Corvera porque sería «residual» frente a Alicante

Con todos mis respetos, estos dos señores, o no saben lo que dicen, o algo peor, defienden intereses privados. Según ellos, ¿Quién debe pagar el déficit que este aeropuerto de Corvera va a tener durante bastantes años? Lo que no está claro, es que a la Región, en su zona costera oriental, le convenga cerrar San Javier. Ah, y relacionar exportación agrícola con aviación comercial, es no saber, ni de agricultura, ni de transporte,ni de aviones. Tonterías, las justas.

O sea que el aeropuerto que no nos iba a costar un euro si nos ha costado y nos sigue costando y ya no es sólo que no lo coja Aena (y cierre San Javier) es que lo gestionen empresas privadas para que sea competitivo porque está el aeropuerto de Alicante...



Es que la obra de Alicante se terminó el mes pasado? Se sabía que la inversión de Alicante se iba a hacer antes de comenzar este dispendio y proyecto? Pero esto qué es. Vale ya que os estais riendo todos de nosotros. Si esto es así no se tenía que haber hecho este aeropuerto nunca: nunca.