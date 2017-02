Cobacho defiende su gestión de la crisis en la UMU frente a los ataques del rector

«Dolido, sorprendido y decepcionado», el exrector de la Universidad de Murcia (UMU) José Antonio Cobacho defendió ayer su gestión durante los años más duros de la crisis económica, frente a los ataques del actual responsable, quien el martes le acusó de haber actuado con miedo y de no pelear lo suficiente para conseguir un marco financiero más estable. El exrector, quien se reincorporó a su puesto de catedrático de Derecho Civil al término de su segundo mandato en la Convalecencia, en 2014, no termina de entender por qué el actual rector continúa culpándole, casi tres años después, de los males en la plantilla de la UMU.

En una comparecencia para desglosar sus logros en ese tiempo, Orihuela acusó a Cobacho de no haber negociado con el Gobierno regional para lograr un marco financiero para la Universidad y mejorar así la situación laboral de los profesores asociados «por miedo. Se ha hecho una política en la cual no se ha querido sacar ayudantías por miedo; yo no le veo otra justificación, solo por miedo. Ante los problemas y ante las crisis hay que ser valientes, y hay que luchar», dijo arropado por la mitad de su equipo y en clara clave electoral. A su modo de ver, esa es la razón del «excesivo» número de profesores asociados «peor pagados» que trabajan en la Universidad.

El exrector, sin embargo, defendió que en 2011, cuando se recortó el presupuesto de la institución docente y se limitó al mínimo la oferta de plazas, «no había otra opción. Siento un enorme respeto por el trabajo de los profesores asociados, y he repetido mil veces que se estaba abusando de ellos como mano de obra barata. Tras haber pasado ocho años al frente del Rectorado, tendría derecho a dos años sabáticos, pero no me los he tomado porque pensé que el peso de todo recaería sobre el profesorado asociado. Mi respeto por su trabajo es máximo», reivindicó el exrector, quien apuntó que la Universidad de Murcia ha continuado contratando asociados estos dos últimos años, e insistió en que el problema fue y es común a todas las universidades españolas.

En cualquier caso, Cobacho recordó que entre los años 2011 y 2013 fue impensable la posibilidad de lograr un plan de financiación plurianual, como el que firmó Orihuela ya en 2015. Pero no por falta de valentía a la hora de negociar, sino porque la situación económica era más asfixiante que en la actualidad. «Es conocerme poco decir que yo pueda tener miedo a negociar con el Gobierno regional entonces. Cuando tengo que negociar, no me arredro. Puedo asegurar que tuvimos, no una, sino muchas reuniones de más de tres horas; y en ocasiones incluso violentísimas; había que estar allí para saber lo que estaba ocurriendo. La situación económica, por fortuna, ahora es otra», reprochó ayer el exrector, quien remarcó que «a pesar de todo dejamos, y Orihuela lo sabe, un remanente de entre 60 y 70 millones de euros».