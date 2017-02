El PSOE pide a Sánchez que demuestre en sede judicial las 16 denuncias archivadas contra su persona

El PSOE pedirá al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, que demuestre en sede judicial documentalmente la «existencia de las 16 denuncias archivadas contra su persona» y que en caso de no poder hacerlo, se retracte de dichas afirmaciones. Así lo señaló el secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia, tras interponer una demanda de conciliación a tal fin.

«Queremos que se demuestre que tal afirmación es una falsedad en la que se ampara Sánchez para defenderse, y que pida disculpas por utilizar la mentira como arma arrojadiza contra el PSOE», explicó González Tovar. A juicio del líder socialista, el jefe del Ejecutivo autonómico intenta que investigaciones como la del 'caso Auditorio' parezcan producto de «un rifirrafe político», y no de actos con apariencia de «ilegalidad» que «no se pueden permitir».

Tovar destacó que «nunca ha habido 16 denuncia penales archivadas contra su persona». «Únicamente se han interpuesto tres, de las cuales dos siguen vivas». Esas tres serían, según subraya José Manuel García Miravete, secretario general del PSOE Puertom Lumbreras, el 'caso Auditorio', un asunto de 2007 relacionado con la urbanización en zonas verdes de Puerto Lumbreras -que no ha salpicado al equipo de Gobierno municipal- y la denuncia por el fraccionamiento del PGOU de Puerto Lumbreras. Esta última, que llevó a la investigación sobre la adquisición del dúplex de Sánchez, sería la única de las tres que habría sido archivada.

«Desde la denuncia del 'caso Auditorio' no ha habido ninguna más y, sin embargo, Sánchez habla ahora de 17 denuncias, cuando poco antes hablaba de 16 y antes 14», insiste García Miravete, al tiempo que habla de crear confusión con los números. «Para llegar a esa cifra meten cuestiones que no son denuncias contra su persona o el Ayuntamiento, y ni siquiera son penales. Son de cuestiones en periodos electorales o rifirrafes administrativos, bien contenciosos, bien recursos administrativos por no facilitarse documentación en un momento dado», añade.

«Hay sentencias incluso, de 2009, que obligan a repetir un pleno por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales o que obligan a entregar de forma inmediata una documentación, que no fueron archivadas. Algunas otras sí se archivaron, porque en el trámite se ha facilitado documentación, por ningún tema penal», insiste.

«El objetivo siempre ha sido clarificar la verdad, y es un escándalo que un Gobierno regional esté mintiendo a la ciudadanía, incluso en clave parlamentaria sobre el asunto de las denuncias. Sánchez llegó incluso un día a hablar de ochenta denuncias en todo el ámbito regional, que achaca a nosotros y no entendemos como sigue manteniendo la mentira como arma de defensa», añadió Tovar. «En nuestras actuaciones, no hay delito, hay realidades y dejamos trabajar a los jueces y fiscales cuando entendemos que hay un ilegalidad, cosa que en el tema 'Auditorio' creemos que es manifiesta, concluyó.