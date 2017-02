Cobacho: «Nunca he tenido miedo a negociar con nadie; yo no me arredro»

«Sorprendido y decepcionado» por las acusaciones del rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, quien el martes calificó al anterior equipo de poco valiente, el exrector José Antonio Cobacho ha defendido su gestión al frente de la institución en los años más duros de la crisis. Cobacho insistió en que nunca ha tenido ni tiene «miedo a negociar con nadie; yo no me arredro», y ha repasado la coyuntura que marcó sus últimos años de rector, que coincidieron con el momento más crítico de la crisis. «Contratamos profesores asociados como todas las universidades españolas porque no había otra opción, y soy el primero que siempre ha denunciado que se les utiliza como mano de obra barata, pero no es un problema que pueda ser imputable a nuestra gestión. Tengo un inmenso respeto por el trabajo de esos docentes, y yo mismo evito sobrecargarles de horas en mi función de profesor impartiendo las clases».

El exrector, quien afirma que «a día de hoy se sigue contratando a asociados», recordó que en 2011, en plena crisis, «negociamos hasta la extenuación todo lo que se podía negociar. Ya nos hubiera gustado poder optar a un plan de financiación, pero en ese momento era imposible. Con todo, contratábamos diez plazas de ayudante al año». José Antonio Cobacho resalta que, a pesar de la mala situación, «dejamos, como sabe perfectamente el rector Orihuela, un remanente de entre 60 y 70 millones en las cuentas de la universidad».