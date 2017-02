«No es fácil decir una palabra cuando estamos sumidos en el dolor por la tragedia»

Torre Pacheco es un pueblo roto por el dolor, unido en una tristeza que no se mide en palabras. Centenares de vecinos se agolparon ayer en el frontón de la localidad para despedir a los cinco jóvenes fallecidos este fin de semana en un brutal accidente de tráfico. Una ceremonia conjunta que desbordó la instalación municipal y en la que se vivieron momentos desgarradores -varios de los familiares tuvieron que ser atendidos al sufrir crisis de ansiedad-.

«No es fácil decir una palabra que pretenda dar sentido a lo vivido cuando estamos sumidos en el dolor por la tragedia y cuando sabemos que ya no tiene remedio, ni hay fuerza humana que pueda retrocedernos en el tiempo», reconoció el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que ofició la misa funeral junto a otros 17 sacerdotes. «Es muy difícil poder comprender. Solo es posible si a uno le quedan fuerzas para rezar, para apoyarte en el hombro de quien viene a consolar y para seguir adelante».

Los féretros con los cuerpos de José Salvador Ros Gázquez, de 20 años; Pedro José Cánovas Juárez, de 21; Óscar Alcaraz Galián, de 20; José Antonio Martínez Sánchez, de 20, y Ana Belén Celdrán Avilés, de 18 años, llegaron al funeral cuando pasaban unos minutos de las once de la mañana. Familiares, amigos y vecinos los recibieron a las puertas de la instalación con un llanto contenido y un silencio cargado de tristeza. Decenas de coronas de flores dejaban clara la fuerte conmoción que ha causado esta pérdida. Llegaron de familiares, autoridades, clubes deportivos, asociaciones de vecinos, negocios de la localidad y de las peñas atléticas, equipo del que los cuatro varones eran seguidores.

El presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, que quiso acompañar junto a otras autoridades a los vecinos de Torre Pacheco en este trágico día, dijo sentirse «encogido» por el dolor de un accidente que «ha segado la vida de personas jóvenes que estaban en una etapa de su vida preciosa». Es el momento, dijo el jefe del Ejecutivo, «de estar con la familia, de darle nuestro apoyo y nuestro cariño, y de lamentar que esto haya sucedido».

La presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, aseguró que «la vida a veces nos da unas bofetadas que no sabemos cómo reaccionar», y explicó que su intención es que «estos vecinos, que nos sienten cerca cuando venimos a sus fiestas, sepan que también hoy, cuando hay dolor, estamos con ellos».

El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, lamentó este «terrible accidente» y transmitió a todo el pueblo de Torre Pacheco «el hondo pesar del Gobierno central». El secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, también acudió a la misa, en compañía de otros cargos del partido. «No tenemos palabras para definir este dolor de todo un pueblo y de toda una Región», subrayó.

A la ceremonia también asistieron miembros del Consejo de Gobierno; el alcalde, Antonio León; el expresidente regional Alberto Garre y los miembros de la Corporación municipal, entre otras autoridades. León, encargado en su momento de informar personalmente a las familias de los fallecidos, aseguró que nunca había imaginado tener que pasar por unos momentos tan duros. Agradeció, además, los gestos de solidaridad llegados de todos los puntos de la Región.

«Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas». Los acordes de esta canción dieron inicio a una ceremonia que se prolongó más de una hora y que muchos vecinos siguieron desde la puerta, al superarse el aforo del frontón.

«Nos hemos quedado todos sin palabras», remarcó el obispo. «Ninguno de los que estamos aquí nos hemos podido resistir a no estar con vosotros, a no acompañaros en el dolor. No queremos que os sintáis solos». Lorca Planes reconoció que «parece que el velo de la esperanza se rompió de arriba abajo», e incidió en que «en este momento, cuando nuestras posibilidades parecen agotadas, es cuando debemos escuchar lo que dijo e hizo Jesús». También instó a los presentes a rezar una oración por la recuperación de las tres jóvenes implicadas en el accidente, también vecinas de Torre Pacheco -que sigue sumido en sus días de luto oficial-, que aún continúan hospitalizadas.

En el transcurso de la ceremonia, el equipo de psicólogos de Cruz Roja y los voluntarios de Protección Civil tuvieron que atender a algunos familiares que sufrieron crisis de ansiedad. Una emotiva lluvia de aplausos despidió los féretros de los cinco jóvenes camino al cementerio de la localidad. A la salida del frontón, familiares y amigos de Ana Belén, que ayer hubiera cumplido sus 19 años, le entonaron el feliz cumpleaños.

El párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco, David Álvarez, citó a los vecinos para el próximo viernes, a las 19 horas, a una misa en el templo para recordar a los fallecidos. «Tenemos que caminar juntos», remarcó, «y seguir adelante».