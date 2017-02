«Todos saben que el gran carnaval de Rincón de Seca es el último de España»

Cuentan que está considerado como el último carnaval de España. Pero no por su escasa calidad, ojo. Más bien porque, si se descuidan un poco, desfilan detrás de un paso de Semana Santa. Aunque sin duda que es uno de los que más ha crecido en los últimos años. Y tiene su mérito, puesto que no existe en Rincón de Seca ni una sola comparsa. Todas las que desfilan, hasta sumar el año pasado unas 1.500 personas, provienen de otras localidades. El presidente de la Asociación Cultura y Festejos de la pedanía, José Luis Sanz, adelanta que este año intentarán superar todas las marcas. E igual incluso baila, aunque reconoce que no es su fuerte. Tiempo al tiempo.

-¿Por qué cuentan que su carnaval es el último de España?

-Rincón de Seca tiene un carnaval especial. No es una celebración como la de cualquier otro pueblo, sino que aquí ponemos el broche final a la fiesta más divertida del año con la participación de las mejores comparsas del momento a nivel regional.

-Rincón de Seca es tierra de grandes auroros, pero ¿cuándo surge el Carnaval?

-Retoma su fuerza en el año 2014. Las comparsas venían para competir por un premio en metálico y empezamos con cinco de ellas. En 2015 llegamos a doce; en 2016 a diecisiete y este año estarán en torno a treinta participantes y dispondrán de tres premios en metálico.

-¿Y cuánto personal dice usted que se 'mete' en El Rincón?

-Rincón de Seca es una pedanía que tiene unos 2.800 habitantes. Pero piense que el día grande desfilan unas 1.500 personas, a las que habría que sumar aquellas que las acompañan. Resulta espectacular.

-Ya puestos, ¿no han pensado ustedes en crear alguna comparsa en la pedanía?

-Estamos trabajando en ello, fomentando primero la creación de peñas para todas las fiestas y motivando a las que ya existen para participar en estos y todos los actos que organizamos.

-¿Qué tienen previsto para la presente edición?

-Se presenta con muchísimas novedades. Serán tres días llenos de fiesta, con una jornada infantil, otra dedicada al baile con la competición de coreografías y el día grande, que incluirá el gran desfile (IV Competición de Comparsas). Toda la programación estará disponible en la segunda semana de febrero.

-¿Cómo se transforma el pueblo en esos días?

-Casi doblamos los habitantes de la pedanía. Así que imagínese cómo se siente el pueblo. La pedanía sale a la calle y disfruta de las grandes comparsas que participan.

-¿Cuál cree que será el futuro de esta fiesta en Rincón de Seca?

-El futuro pinta muy bien. Rincón de Seca ya es conocido mediáticamente como el último carnaval de España, con un nivel altísimo de grandes comparsas que vienen aquí a despedir el carnaval. Entre ellas, por ejemplo, grupos de Mula, Cartagena, Archena, Molina... En muchos casos llegan después de haber ganado premios en muy destacados certámenes. Esta fiesta diría que tiene un gran futuro.

-¿De qué le encanta a usted disfrazarse y qué disfraz le gusta más?

-(Risas). La verdad es que yo soy muy difícil para todo eso. A mí me gusta estar dentro y organizando, pero para disfrazarme, bailar... ¡No me veo!

-Pues vaya usted viéndose...

-De hecho, cuando mi grupo me dice de hacer un vídeo promocional bailando o algo así, cambio de tema...

-Todo está en empezar, el comer y el rascar, hombre. ¿Es necesario apoyar más en Murcia este tipo de manifestaciones culturales?

-Toda fiesta necesita apoyo. Ahora lo que tendríamos que hacer es fijarnos en la originalidad, lo característico que tiene nuestro carnaval para poder saber de qué forma se puede ayudar a encarrilar esta fiesta. Nuestra asociación ya trabaja por el futuro de esta celebración.