Satse acusa al gerente del SMS de «prevaricación»

El sindicato de Enfermería Satse acusa a Francisco Agulló, director gerente del Servicio Murciano de Salud, de «presunta prevaricación al no controlar las irregularidades laborales de Mariano Martínez Fresneda, exjefe de servicio de la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca». Satse ha presentado una reclamación administrativa en la Consejería de Sanidad con estas acusaciones. En el escrito, el sindicato asegura que el director gerente del SMS «sabe que Martínez Fresneda ejerce en la actualidad de jefe de guardia en el hospital pero no tiene enfermo alguno designado a su cargo, no hace guardias en su unidad por decisión de su jefe de servicio, al parecer, por no estar capacitado para realizar dichas guardias».

«Es decir, no sabemos a qué se dedica durante su jornada laboral», denuncia Satse. La organización asegura también que el denunciado «amenazó hace tiempo al anterior gerente del hospital, José Vicente Albaladejo, y por tal motivo fue cesado de su cargo anterior como jefe de servicio».

La denuncia de Satse se produce justo después de que el director gerente del SMS, Francisco Agulló, anulase en una resolución la jornada de 14 horas en la UCI de La Arrixaca a instancias de una denuncia de Martínez Fresneda, quien fue cesado precisamente a raíz de su oposición a este horario. Satse ha defendido desde el primer momento los turnos de 14 horas. Martínez Fresneda negó ayer las acusaciones de Satse y aseguró que obedecen «a una venganza». «Veo pacientes por las mañanas y se me ha asignado el estudio de los reingresos hospitalarios», explicó el exjefe de la UCI.

Por su parte, fuentes del SMS aseguraron que «las guardias médicas están perfectamente reguladas y solo en caso de situaciones justificadas por necesidad asistencial o por motivos clínicos se autorizaría su modificación». Los turnos también «están regulados normativamente».