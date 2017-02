Más de 200 profesores de Derecho apoyan a la tuitera de chistes sobre Carrero Blanco

''Este tipo de chistes son conductas socialmente aceptadas que no sólo no constituyen delito atendiendo al texto del Código Penal vigente, sino que bajo el régimen derechos y libertades de la Constitución Española de 1978 no pueden constituirlo''.

Así finaliza el manifiesto que han firmado más de 200 profesores universitarios de Derecho Penal en apoyo a la aguileña residente en Cartagena, Cassandra Vera, la tuitera de 21 años a la que el fiscal pide dos años y medio de cárcel más tres de libertad vigilada; una pena que, según recoge el manifiesto, los docentes recibieron ''con alarma y perplejidad''.*

Según expresan, este caso de tuits sobre Carrero Blanco es ''sintomático'' de la ''preocupante situación'' que atraviesa España a nivel jurídico, cuando persigue casos de terrorismo.

Los docentes califican la petición de cárcel del fiscal como ''una respuesta estatal irrespetuosa con los Derechos Fundamentales''

''Resulta difícil explicar a amigos juristas extranjeros, académicos y jueces, cómo es posible que en los últimos años España haya pasado a detener, juzgar como terroristas y a encarcelar (siquiera provisionalmente) a artistas callejeros, músicos, concejales u otros ciudadanos por sus teatrillos, sus canciones o sus chistes. Nos referimos aquí a personas sin conexión alguna con organizaciones terroristas, cuyos mensajes jamás podrían ser interpretados como provocaciones a la comisión de delitos sino, a lo sumo, como chistes de humor negro o bromas de mal gusto. Según comentaba recientemente el magistrado Joaquim Bosch, un porcentaje preocupantemente elevado del terrorismo que investiga a día de hoy la Audiencia Nacional son tuits y chistes'', declara el texto.

Me pide el fiscal 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada por chistes de Carrero Blanco. Sólo eso, chistes de un dictador pic.twitter.com/a0eOAtWMgq — Cassandra (@kira_95) 10 de enero de 2017

En su carta, los docentes insisten en que la petición fiscal atenta contra los derechos de Cassandra, a la que ampara la Constitución, y añaden, por lo tanto, que esos dos años y medio de cárcel ''por hacer esta clase de chistes no se puede concebir como una respuesta estatal respetuosa con los Derechos Fundamentales''.

Los docentes califican los tuits de la joven como ''sátiras políticas'' que en ningún caso suponen ''una amenaza terrorista para la sociedad'' y tampoco constituyen provocación alguna ''a la violencia ni al terrorismo; que no se dirigen al descrédito ni al menosprecio a las víctimas del terrorismo por el hecho de serlo; que no contienen apologías de la subversión violenta de un régimen democrático; y que no entrañan hostigamiento de ningún tipo'', concluyen.