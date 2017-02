«Le pedí a mi jefe venir a Murcia y hasta él se vino aquí»

Levantarse de la cama, hacerse un café y llegar en dos pasos al puesto de trabajo (sin quitarse las pantuflas, si se quiere). Para muchos esto es casi un sueño. Jesús decidió apostar por él y no le salió mal. Tras pasar 18 meses trabajando en una empresa en Madrid, Answare-Tech, le propuso a su jefe realizar su trabajo desde su casa en Abarán, donde le esperaba su novia. Tony, de origen francés, jefe y propietario de no solo aceptó, sino que acabó por mudarse a la Región con él. Ahora, la sociedad ampliá plantilla con programadores de la Región.

«Algunos trabajamos desde casa y otros desde espacios de 'coworking', para empresas como Indra o para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial; ahora llevamos hacia adelante además proyectos de I+D a nivel europeo, en colaboración con equipo de otros países, especialmente sobre gestión de Emergencias», cuenta Jesús desde el despacho de su vivienda.

Él no tuvo que renunciar a parte de su sueldo para volver a la Región, pero si ganó en calidad de vida. «Me ha cambiado la vida, he podido formar una familia y tener un hijo, al que yo levanto todos los días y dejo con sus abuelos; además, como me organizo por objetivos tengo flexibilidad en caso de imprevistos», comenta. Un flexibilidad que también le lleva a encender un ordenador un sábado para llevar a cabo tareas que le rondan por la cabeza los fines de semana.

No obstante, sabe que otros colegas de profesión le envidian porque tienen salarios inferiores al que él trajo de Madrid. «Trabajamos desde aquí como podríamos hacerlo desde Finlandia; los compañeros ni siquiera compartimos espacio: vivimos enganchados al Skype».

Miguel, empleado de DisplayNote. / JAVIER CARRIÓN.

El caso de Pascual guarda similitudes con el de Jesús. Él fue reclutado en el entorno de la Facultad, hace unos años por una empresa irlandesa de desarrollo de páginas web. «Buscaban un programador aquí porque el nivel de vida es mucho más caro en una ciudad como Dublín; así que empecé ganando mucho menos que mis compañeros localizados allí». Ahora Pascual, que cotiza como autónomo -a pesar de que trabaja prácticamente integrado como un empleado más- ha doblado su sueldo, gracias a que ha logrado hacerse imprescindible. Incluso, vistos los buenos resultados, busca a otros desarrolladores de confianza para reclutarlos para su empresa.

No muy lejos de la empresa para la que trabaja Pascual nació la de Miguel. DisplayNote fue fundada por tres socios norirlandeses, allá por 2012. La sociedad arrancó en Belfast, pero desde el primer momento se buscó personal en la Región, ya que uno de estos emprendedores tenía residencia Murcia.

Miguel fue uno de los primeros ingenieros murcianos contratados. «Al principio teníamos tres desarrolladores en Irlanda del Norte y uno aquí, como autónomo, pero poco a poco, el departamento técnico ha migrado a España», comenta Miguel. «Ahora somos 32 trabajadores, 20 de ellos, programadores que desempeñamos nuestra labor en la sede de Trapería; en Irlanda han quedado otros departamentos como dirección, comercial y marketing», añade.

Estos profesionales, que forman parte de la cara más atractiva de este fenómeno, desarrollan herramientas destinadas a la economía colaborativa, a la videocomunicación corporativa y a compartir contenidos entre centros docentes. Sus productos tienen un éxito que les ha permitido crecer exponencialmente y mejorar en gran medida las condiciones de los trabajadores, en todos los aspectos, además del salarial. «Ahora tenemos en la sede desayuno gratis y hasta una PlayStation», bromea Miguel.