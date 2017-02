Los pacientes reclaman más apoyo para la rehabilitación

José María Bru, Carmen Martínez y Serafín Carrión asisten al taller de logopedia de la Asociación Española Contra el Cáncer en Murcia (AECC), una terapia de rehabilitación que los pacientes oncológicos solo pueden encontrar a través de asociaciones. Allí, Carlota Iglesias les enseña, entre otras cosas, a comer y a hablar de nuevo.

«El momento en el que empiezan es un poco duro, porque muchos de ellos no están preparados todavía a nivel emocional, por todo lo que conlleva la enfermedad», relata la especialista.

Hace cuatro años que Carlota ejerce en la AECC, en un servicio al que acceden de forma gratuita una treintena de pacientes laringectomizados de la Región. «Me llegan los más graves, las intervenciones de cáncer que no son tan radicales no pasan por aquí. Muchos no saben que esto existe», asegura. Carmen, operada de cáncer de faringe desde hace tres años, fue una de las pacientes «que vino de rebote, nadie le dijo que podía rehabilitarse en la asociación, pero gracias a que nos encontró, hoy puede comer».

Los tres pacientes de Carlota no se explican cómo el sistema sanitario ofrece rehabilitación gratuita para otras patologías, como fisioterapia tras las intervenciones traumatológicas, «pero no da oportunidad a los laringectomizados de tener una asistencia logopédica».

Carlota incide en la importancia de que este servicio sea público, «pues muchos de los que no tienen recursos y no aprenden a comer, luego acaban en urgencias por neumonías causadas porque aspiran la comida», explica.

Pero no solo ellos se ven desamparados por el servicio público de salud. Noelia Cánovas, operada de cáncer de ovarios, también echa de menos «que el sistema facilite más asistencia psicológica a los pacientes y otros tipos de rehabilitación, como la del suelo pélvico». Ante la escasez de profesionales en la sanidad pública, la atención psicológica en los hospitales queda al final en manos de profesionales de la Aecc y otras organizaciones.