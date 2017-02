Chequeo a la fauna amenazada

Son más de cuatrocientas, cada una de su padre y de su madre y cada una con su propio dilema, pero todas necesitadas -y cada vez más- de cuidados. La atención a las 425 especies protegidas de fauna vertebrada que habitan los espacios naturales de la Región es un mandato legal que obliga a dedicar recursos públicos a su seguimiento: es preciso saber, por ejemplo, en qué condiciones se encuentran las poblaciones de aves esteparias, si se producen molestias que impidan criar a las águilas reales, en qué carreteras mueren más nutrias por atropello o si existen epidemias que puedan afectar a las cabras monteses. En definitiva, hay que seguir los pasos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos a lo largo y ancho de los más de 11.000 kilómetros cuadrados de la Comunidad Autónoma.

EL CONTRATO Cuánto. 2.117.500 euros. Financiación. 80% a través de fondos Feder (Unión Europea) y 20% restante la Comunidad. Cuándo. Hasta el año 2020. Empresa adjudicataria. Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S. A. U.

Estos trabajos de seguimiento acaban de ser contratados por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que ha adjudicado un contrato de más de dos millones de euros en concurso público a la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U. (denominación actual de la división ambiental de La Generala). Un equipo de trabajo integrado por cinco expertos se encargará de estas tareas a lo largo de los próximos cuatro años, con especial atención a las 46 especies consideradas prioritarias: las que se encuentran amenazadas en la Ley 7/95 de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia y que forman parte del catálogo nacional.

Entre las especies prioritarias se encuentran el fartet, el águila perdicera, la nutria y la malvasía cabeciblanca, de las que recientemente se han aprobado sus planes de recuperación. También está incluidas especies catalogadas que próximamente se beneficiarán también de estrategias de conservación, como las aves esteparias -avutarda, cernícalo primilla, sisón, ortega, alondra ricotí, ganga ibérica y aguilucho cenizo- y la emblemática tortuga mora.

Otro grupo de especies, consideradas como no prioritarias, incluye 49 vertebrados catalogados o no amenazados, presentes en la Región de forma ocasional como divagantes, en dispersión o en paso migratorio; también aquellas que por su amplia distribución no son objeto de un censo específico, pero de las que es necesario disponer de un registro de citas de presencia o avistamiento.

«El programa de seguimiento biológico es la herramienta básica en materia de conservación de la biodiversidad para conocer la situación de las poblaciones de especies más representativas, especialmente las que presentan un estado de conservación desfavorable o amenazado», explican a 'La Verdad' fuentes de la Consejería. «El tamaño de la población de estas especies en su ámbito de distribución y su evolución o tendencia con el paso del tiempo son aspectos claves para determinar qué tipo de actuaciones y medidas tiene que desarrollar la administración ambiental para revertir estados de conservación desfavorable o corregir los factores de amenaza que afectan a estas especies».

«El objetivo es evaluar el estado general de las especies de fauna autóctona en la Red Natura 2000, teniendo en cuenta la interdependencia de poblaciones, los factores externos que puedan afectarles, tales como accidentes, envenenamientos, enfermedades y su grado de recuperación, para graduar su vulnerabilidad», añade la Consejería.

La información de los seguimientos de la fauna amenazada se utiliza habitualmente en la toma de decisiones sobre proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, informes de afección a la Red Natura 2000, preparación de documentos de planificación y gestión de espacios naturales protegidos y de los planes de recuperación y conservación de las especies en peligro.