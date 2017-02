«El aroma que identifica a Murcia en perfumes lleva notas cítricas»

Tuvo la idea cierto día cuando pensó que debía existir una fórmula que permitiera a todo el mundo acceder a grandes y elaborados perfumes. Y se puso manos a la obra. Después de muchos meses de trabajo surgió esta nueva marca murciana que ya distribuye fragancias en todo el país bajo el nombre de Chanttal. Pese a su expansión, son los murcianos los principales seguidores de estos aromas y, como asegura su creadora, María del Carmen Botías, les encantan los aromas cítricos, de limón y de naranja. Como no podía ser de otra forma.

-¿Por qué decidió dedicarse a la fabricación de perfumes?

-Supongo que fue casual. Lo cierto es que siempre he sido una gran consumidora de perfumes y cierto día me di cuenta de que esas fragancias no estaban al alcance de todo el mundo. Por ello decidí democratizarlo, sacando perfumes de gran calidad a bajo precio para que todo el mundo pudiese disfrutar de ellos.

-¿A quiénes les gusta más los perfumes, a los murcianos o a las murcianas?

-(Risas). Hay un tópico que dice que la mujer usa mas perfume que el hombre. Sin embargo, atendiendo a mi experiencia,considero que no es cierto. Si acaso lo dejaría en un empate. Incluso el hombre actual es mas coqueto en este aspecto que la mujer.

-¿Reparan en gastos los murcianos a la hora de perfumarse?

-(Risas). Sí. Por desgracia, en la economía actual no todo el mundo puede gastar dinero en perfumes. Por eso, gracias a nuestros productos es mucho más fácil acceder a ellos.

-¿Hay mayor cultura del perfume en Murcia que en otras regiones?

-También es cierto. Aunque la Región es una gran consumidora de perfumes. Sabemos perfectamente apreciarlos y lo que buscamos en un perfume. La verdad es que somos muy coquetos.

-¿Cuál cree que sería la esencia que identificaría a Murcia?

-Sin duda alguna, el aroma que identifica a Murcia en perfumes es el olor con notas cítricas. Y la materia prima es cara. Aunque, de hecho, es una de los más demandados en la Región y también a nivel nacional.

-¿Cuántos perfumes incluyen en su carta?

-Tenemos una amplia gama de perfumes, que van desde los florales, basados en el olor de una flor y que son ideales en verano, a los llamados floridos, que combinan varias flores. Además, preparamos muchos de corte oriental, con notas florales y resinosas y en los que empleamos, entre otros, el almizcle y la civeta. Otra categoría, como le decía antes, son los cítricos, compuestos sobre todo por limón y naranja y que son ideales en verano.

-¿Y son perfumes modernos o recuerdan a los de antaño?

-Resultan fragancias muy modernas. Lo mismo sucede con los perfumes de plantas verdes combinadas con notas de base amaderada, y en los que obtenemos, tras un laborioso proceso, olores frescos. En este caso los suelo recomendar para las tardes informales de verano.

-¿Dónde pueden adquirirse?

-Tenemos un gran numero de puntos de venta repartidos por toda la Región en salones de belleza, peluquerías y otros comercios. Además, tenemos un servicio de distribución que funciona todo el día en la página electrónica www.chanttalperfumes.com.

-Aparte de a los perfumes, ¿aplican ustedes su proceso artesano a otros productos?

-Otro de los objetivos de nuestro trabajo es la constante renovación de los productos. Por ejemplo, hemos logrado aplicar con acierto muchas esencias a una gama de ambientadores ecológicos bajo la marca Mikados. Son ideales tanto para el hogar como para los vehículos. Consideramos que el respeto al medio ambiente debe primar en cualquier propuesta comercial. Y, de hecho, la respuesta de los murcianos ha sido muy satisfactoria.

-¿Qué tipo de productos le han sorprendido por su aceptación sobre el resto?

-Quizá los perfumes que preparamos para su regalo en celebraciones, desde una comunión a cualquier otro día señalaado. Es posible que su éxito responda a la posibilidad de personalizar la fragancia, el envase y hasta el propio recipiente.