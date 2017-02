Rechazo unánime de los sindicatos a la oferta de 448 plazas de maestro

Los maestros especialistas en Inglés serán quienes más opciones tengan de lograr una plaza en el concurso oposición por 448 puestos de docente que la Administración regional celebrará en junio, como adelantó 'La Verdad' el pasado martes. Esa especialidad concentra la oferta más generosa, 149 plazas, seguida muy de lejos por Educación Infantil, con 71. La Consejería desveló ayer, a solo cinco meses de la celebración de los exámenes, el reparto de plazas por especialidades, y que se ha diseñado condicionado a las convocatorias de otras comunidades para evitar que sus aspirantes opten en masa por presentarse en la Región.

POR ÁREAS Audición y Lenguaje 48 Educación Física 36 Educación Infantil 71 Francés 16 Inglés 149 Música 15 Educación Primaria 53 Pedagogía Terapéutica 60 Inglés 149 Total de plazas de maestro 448

La oferta no dio respuesta ni de lejos a las aspiraciones de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación, que rechazaron ayer de plano la propuesta en todas sus vertientes: ni el «raquítico» número de plazas, ni el reparto «arbitrario», ni el modo en que ha sido elaborada la oferta, «sin tener en cuenta» su valoración, convencieron a los representantes de las federaciones de enseñanza de UGT y Comisiones Obreras, Sterm, Sidi, Csi-Csif, Anpe y la asociación de interinos -sin representación en la mesa-, que descalificaron de plano la propuesta. El cupo, insistió la consejera de Educación, Isabel Sánchez-Mora, se verá incrementado si los Presupuestos Generales del Estado contemplan finalmente la ampliación de la tasa de reposición, lo que permitiría convocar más puestos. No quiso ayer la consejera concretar el alcance de ese aumento, aunque los sindicatos insistieron en reclamar un mínimo de 800 para sentarse a negociar.

Con las cifras actuales sobre la mesa, 448 plazas, los sindicatos no están dispuestos ni siquiera a debatir. «Es una oferta raquítica que no da respuesta a las necesidades de los centros admitidas por la propia Administración, que tiene contratados 1.300 profesores interinos. Lo que se pretende no convocándolas es consolidar el empleo precario en los centros públicos de la Región para tener un margen para recortar empleo cuando se quiera», denunció Diego Fernández, de Comisiones Obreras. El responsable regional de Educación Pública de UGT, Alfonso Vera, insistió en el «no rotundo» de su sindicato a la oferta, y lamentó que ni siquiera esté documentada, ya que no se aportó información a la reunión sobre las vacantes en cada una de las especialidades. Los representantes del Sterm y del Csi-Csif mostraron también su rechazo al fondo y las formas de la convocatoria: «En ningún momento se ha consultado nuestra opinión», se quejaron. Los interinos denunciaron «el circo organizado por la Consejería, que muestra una falta de respeto total a sus trabajadores».

La Consejería de Educación seguirá adelante en cualquier caso con su propuesta, ya que no precisa el acuerdo de los sindicatos para aprobarla.