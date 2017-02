El partido cierra filas y muestra su apoyo al presidente en un acto en Alcantarilla

Con una lluvia de palmadas en la espalda y al grito de «ánimo, presidente». Así llegó Pedro Antonio Sánchez ayer a su reunión en Alcantarilla con los 111 compromisarios del PP regional que acudirán el próximo fin de semana al Congreso Nacional del partido. Un acto, aparentemente interno, que acabó convirtiéndose en un cierre de filas del PP regional en torno a su líder, cada vez más cercado por la investigación del 'caso Auditorio'. «Voy a seguir trabajando con la conciencia limpia y haciendo todo lo posible para no defraudaros», remarcó Sánchez, que comenzó su discurso frente a los suyos aludiendo a este frente judicial. «Yo estoy tranquilo porque soy el de siempre, me atacan los de siempre y esto acabará como siempre».

Sánchez estuvo arropado en este acto por el presidente del PP regional, Ramón Luis Valcárcel, que aseguró no tener «dudas sobre Pedro Antonio, pero sí la seguridad de que es un hombre honrado». Valcárcel hizo hincapié en que «la presunción de inocencia es un principio fácil de quebrar» y deseó que este se respete. No quiso, no obstante, pronunciarse sobre qué debe hacer el presidente regional si es llamado a declarar como investigado. «No puedo opinar sobre futuribles».