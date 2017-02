«Desde que soy madre sé que una mujer puede llevar de todo en el bolso»

Comenzó como una forma de divertirse y, aunque nunca imaginó que pudiera dedicarse a tiempo completo a este trabajo, es lo que al final ha sucedido. Porque Saray Avilés llena sus días con la producción de bolsos artesanos y casi no da abasto a atender los pedidos que le realizan desde todos los puntos de España. Así, de su primera colección apenas le quedan las muestras de recuerdo. Y la segunda ya está en marcha. Asegura que el secreto de su éxito, aparte del diseño, reside en el especial cuidado que pone en cada una de sus producciones.

-¿Por qué decidió dedicarse al diseño de bolsos?

-Fue algo que llegó. Yo soy educadora social y nunca había pensado cambiar de profesión. Siempre me ha conmovido todo lo relacionado con el arte y la creatividad, pero nunca había encontrado cómo expresarme desde ahí. Este verano, haciendo manualidades con mis hijas, me hice un bolso. Mis amigas y hermanas empezaron a pedirme que les hiciese a ellas y me puse a ello. En un momento de inspiración, sentada frente al mar, pensé: Y ¿por qué no hacerlo de manera profesional? En ese momento estaba en paro. Empecé a investigar técnicas, a coser y descoser mucho, a frustrarme y a querer seguir al mismo tiempo. Mi marido, que es la mitad de este proyecto, me empujó a ello. Entonces, como si de magia se tratase, la idea empezó a coger forma y a gestarse y entonces nació Eiko.

-¿Qué ofrece usted en esta colección que presenta?

-En realidad es la primera, acabamos de nacer. Ofrecemos una técnica diferente e innovadora. Son bolsos exclusivos con mucho color, atrevidos, sólidos. Son hechos de manera artesanal 100%. Cada uno de ellos lleva muchas horas de trabajo y de dedicación exclusiva. Para nosotros no es una fabricación sin más, sino un proceso de crear con las manos, con mucho mimo y cuidado cada uno, por eso decimos que son bolsos cargados de historias, de emociones, de sentimientos...

-¿Lucir un buen bolso es muy caro o depende más del buen gusto?

-El concepto de bueno o malo es relativo... No me atrevo a valorar esto. Hay bolsos de todo tipo y de todos los precios. Lo que sí hemos observado es que a la gente le atrae lo novedoso, lo diferente, y que cada vez se valora más lo artesanal frente a lo mecanizado. La esencia que emana de los procesos artesanos llega al cliente.

-¿Son las murcianas coquetas a la hora de elegir bolso?

-Sí. El bolso es un complemento importante, no solo estéticamente, sino que es donde guardamos y portamos todo lo que necesitamos cuando salimos de casa. Si además de la parte práctica le añades diseño, estética y exclusividad, pues es como la guinda del pastel.

-¿Cuáles son las tendencias para la primavera? ¿Bolsos como sacos o diminutos como carteras?

-Hoy casi todo es tendencia. Depende de la utilidad del momento. Nosotros apostamos por bolsos ni pequeños ni tampoco enormes, con mucha geometría y mezclas de color no estandarizadas. Seguimos nuestra propia tendencia. (Risas).

-¿Usted sabe que llevan algunas mujeres en sus bolsos?

-Pues desde que soy madre sé que una mujer puede llevar de todo en un bolso (Risas).

-¿Qué le supone este proyecto?

-Para mí es mucho más que hacer algo para ganarme la vida. Está siendo todo un descubrimiento de una parte de mí que no conocía y que me está llenando enormemente. Es un desnudarte, un atreverse, un crecimiento personal. Para mí es arte. El arte te expone, te acerca al otro. Esta siendo muy enriquecedor.

-Qué significa Eiko?

-Eiko es un nombre japonés que significa 'mujer floreciente o de larga vida'. He plantado la semilla de este proyecto y me gustaría que floreciese. El cactus, que es nuestro logo, también simboliza la fortaleza y el aguante ante adversidades.