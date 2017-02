Absuelta una pareja que fue acusada de abusar de su hija

La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a un hombre y a su pareja para los que el fiscal solicitó en el juicio una condena de 15 años de prisión al acusarles de agredir sexualmente durante años a la hija de esta última, menor de edad y disminuida física.

La sentencia absuelve a D. Z. (al que defendió el letrado Miguel Pardo Domínguez), que fue juzgado como presunto autor material de los abusos, y a su pareja, D. C., considerada autora del mismo delito de agresión sexual por cooperación necesaria. La sala, que tiene como ponente al magistrado Jaime Bardají, considera que los hechos no han quedado probados debido a las contradicciones en que incurrió la menor en sus diversas declaraciones y a la inexistencia de datos objetivos que los hubieran demostrado. Además, señala que las pruebas efectuadas no acreditaron la existencia de restos de semen en la chica y que los forenses tampoco consideraron probadas unas relaciones sexuales violentas.

Igualmente se hace eco de que la fisioterapeuta que atendía a la menor declaró al intervenir como testigo en la vista oral que fue la denunciante la que le habló de los supuestos abusos, ya que ella no observó la existencia de lesión de tipo alguno.