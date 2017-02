Sánchez niega corrupción en el 'caso Auditorio' y no aclara si dimitirá si llega a ser imputado

Pedro Antonio Sánchez reiteró este viernes, 24 horas después de que el TSJ asumiera el 'caso Auditorio', que el fondo de este asunto es administrativo y no de corrupción. "No se ha perdido ni un solo euro. Hablamos de un expediente administrativo", explicó en una comparecencia en Ricote. El presidente de la Región no considera el caso como corrupción, y por tanto, no aclaró si va a dimitir o no si finalmente resulta imputado en la causa. Además, anunció que ha pedido a su abogado que no recurra el auto del TSJ para que se agilice el proceso judicial, que determinará si imputa a Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

"Si a alguien se le acaba el tiempo no es al PP y algunos saben que les queda poco tiempo en la política", señaló. Además, celebró que , con la decisión tomada este jueves por la Sala de lo Civil y Penal, se le va a brindar la oportunidad de dar explicaciones porque ha recordado que se le "negó" con anterioridad. Así, considera que esto es una "oportunidad" para "dar la cara".

Sánchez indicó que su firma aparece en el proyecto "porque nadie creíamos que había algo mal hecho. Dudo de la connivencia de 20 personas para hacer algo mal a propósito".

Por último, el presidente de la Comunidad aseguró que se siente "apoyado sobre todo por la gente decente", y recalcó que "otros aprovechan la oportunidad para cargarse a un adversario político".