Rivera secunda el proceder de la dirección regional

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no se pronunció ayer sobre la situación legal del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pero demostró que respalda la decisión de la dirección regional de su partido de esperar a exigir la dimisión del mandatario murciano a que sea formalmente imputado. El líder del partido naranja difundió, a través de su cuenta particular en Twitter, la información en la que el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, así lo anunciaba. La posición de este partido, que no ha variado un ápice en los últimos meses, está basada en el pacto de investidura suscrito con el PP al comienzo de la legislatura.