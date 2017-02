«El Reino de Murcia fue un territorio clave en la Reconquista»

No desvela, porque para eso anda presentando estos días su novela, qué significa 'Ensiferum', el nombre elegido para el título de la obra. Pero sí explica su autor, Santy Sánchez (Lorca, 1980), que entre los ingredientes de la trama hay historia, misterio y acción, una pizca de romance y mucha aventura. Ambientada en Toledo, Burgos y Murcia, además de en Mojácar, la novela se construye en torno a un secreto que ha estado oculto durante nueve siglos. Ya era hora de que los lectores pudieran conocerlo.

-¿Qué es Ensiferum?

-Es un mundo en el que se sumergirá el lector desde el prólogo. Está tratado desde un punto de vista realista, evitando el exceso de fantasía. Cualquiera de nosotros puede ser Ensiferum. Ahora, el concepto solo se desvela en la novela.

-¿Por qué decidió escribir esta obra?

-Lo cierto es que nunca me había planteado escribir una novela. Siempre he sido muy inquieto y creativo: he hecho fotografía, cortometraje, en mi adolescencia hasta tocaba en una banda de heavy metal... Tenía en mi cabeza algunas historias relacionadas entre sí y me propuse trabajarlas y unirlas dándoles cierto sentido. 'Ensiferum' acapara muchas cosas por las que estoy interesado, como la historia local, lugares que me parecen interesantes, personajes afines a mi entorno y una historia que creo que merece ser contada...

-¿Qué sorprenderá al lector al recorrer sus páginas?

-Creo que cumplirá con las expectativas de quien se atreva a leerla. Hay aventura, misterio, acción, entornos conocidos, se tratan temas de actualidad, un poco de romance y momentos que pueden tocar la fibra a las personas más sensibles. Además, es fácil leerla y le puede dejar con ganas de más.

-De eso se trata también, claro. ¿En qué se inspira usted para escribir?

-Me gusta mucho leer. Normalmente leo cualquier cosa que se me ponga por delante, pero si hay dos autores que admiro son Glenn Cooper y Dan Brown. Me encanta la ficción histórica y crear historias que, de algún modo, puedan parecer reales basándose en lugares y personajes que en un tiempo existieron. Me parece interesante. En 'Ensiferum' recurro al rey Alfonso X y todo lo que representa. Se ha escrito mucho acerca de otros genios del pasado que han hecho historia y pienso que el Rey Sabio merece que se profundice sobre él.

-¿Qué tienen que ver Murcia, Burgos, Mojácar y Toledo?

-Los escenarios los he elegido a conciencia... El Reino de Murcia fue un territorio clave en la reconquista de Castilla y gran parte de los hechos del rey Alfonso están localizados en la Región. Otros sitios como Burgos y Toledo son importantes en 'Ensiferum' por el arraigo que los personajes tienen en esas ciudades. Burgos debe mucho al Cid Campeador, dueño de la 'Tizona', elemento sobre el que se desarrolla la historia. Toledo es una ciudad que me fascina y allí se encuentra un escenario determinante para resolver los enigmas que se plantean en 'Ensiferum'. En cuanto a Mojácar... es por afinidad personal.

-¿Qué música le pondría a esta obra?

-Mientras escribía 'Ensiferum' recordaba la mayoría de los lugares que aparecen y los relacionaba con música que posiblemente escuchaba cuando los visité. El Escorial me sugiere 'Amarok' de Mike Oldfield; la catedral de Burgos casa muy bien con el rock sinfónico de Alan Parsons; los 'flashbacks' que llevan al protagonista al pasado estarían bien ambientados con música de Blackmore's Night; y a los momentos de acción bien les vendría algo de Linkin Park... Recientemente he escuchado el nuevo álbum de In Flames y la canción 'Save me'. ¡Le va como anillo al dedo al final del libro!

-Usted propone en su obra desvelar un secreto oculto nueve siglos, ¿un secreto puede durar tanto?

-Está claro que con las nuevas tecnologías cada vez es más difícil mantener secretos o no desvelar ciertos descubrimientos. En 'Ensiferum' se revela un secreto histórico pero vinculado a una persona en concreto. Pienso que es agradable pensar que aún no todo está descubierto, que nos aguardan misterios sin resolver y que el hecho de que esto exista da un aliciente a quienes nos gusta que ocurra.

-¿Qué otros proyectos lleva entre manos?

-La trama da mucho juego. Se plantean dos líneas temporales: una en el siglo XIII y otra en el XXI. Esto me da la posibilidad de esclarecer consecuencias que se ven en esta historia desarrollando las causas en una precuela, así como el final del libro deja la posibilidad de seguir con una secuela para cerrar una trilogía.