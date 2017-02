Génova resalta que «ni es un caso de corrupción ni está imputado»

La dirección nacional del PP reafirmó ayer su confianza en el presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, alegando que no está imputado, no se ha abierto juicio oral, ni se trata de un caso de corrupción, según fuentes de dicho órgano de dirección citadas por Europa Press. Tras la decisión adoptada por el TSJ, Génova expresó su apoyo al presidente regional y recordó que no está imputado ni se ha abierto juicio oral, al tiempo que manifestó su máxima confianza en la Justicia.

La dirección nacional del PP esgrimió, además, otro argumento que ya ha empleado antes con la situación judicial de Pedro Antonio Sánchez, y es su consideración de que el caso por el que se le va a investigar a Sánchez no es de corrupción, sino que obedece más bien a un error administrativo. Es decir, que el presidente «no ha metido la mano la caja», agregaron.

La portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, afirmó que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de investigar al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio' «es el comienzo para que todo se aclare cuanto antes», al tiempo que pidió respeto para la Justicia y dejarla trabajar «con independencia y sin presiones».

Arroyo considera que «lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia es simplemente indicar que es competente y que empieza a instruir el caso nombrando al instructor». «Nos da tranquilidad que se investigue y que sea la justicia la que lo aclare de forma definitiva», explicó. Aludió a la presunción de inocencia «como pilar básico del Estado de Derecho», porque «nadie debe juzgar antes que un juez», añadió. En su opinión, Sánchez tiene ahora la oportunidad de «aclararlo todo. Toda la actuación es legal y solo está por demostrar si se pudo incurrir en algún error administrativo del expediente».