Luego, en las elecciones, no vengan diciendo que no se explican que les ha podido pasar para obtener tan malos resultados.

Si no cumplen con su promesa de no apoyar a ningún imputado, y colaboran en echar al PAS de San Esteban, o vayan preparando las maletas, porque en Murcia desaparecen como partido.

Y que el consuelo que me quede sea que al final decidí no votar c´s....

Ya está imputado-investigado, pero no. Será cuando lo llamen a declarar. Y tampoco. Habrá que esperar el veredicto judicial. En Andalucía no dieron tantas largas. No sé, no sé. ¿Estaremos a las puertas del nuevo Partido Popular Ciudadano, o Partido Ciudadano Popular, que lo mismo va a dar?