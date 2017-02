Más de 30 jefes de servicio se resisten a renunciar a su actividad privada

Yo creo q no todos los trabajos deben de ser valorados, en estos términos. Hay puestos de tal importancia, q no pueden ser compatibles con el desempeño libre de su ejercicio. Por el producto q se gestiona, por la información q se maneja, por las decisiones q deben tomar para la buena gestión de su cliente o producto..... Esta claro q no todos los trabajos tienen esta importancia a nivel de gestión. No creo q un trabajador dr mantenimiento pueda generar problema alguno q desempeñe en pública y privada, su jefe sin embargo sí. Un rehabilitador q gestione directamente pacientes, y pueda provocar el desvio de pacientes a la privada, pues tampoco debería. Un trabajador de juzgado q tenga acceso a información vital, tampoco debería, un conserje del palacio de justicia, por qué no? Vamos q dejar ciego a todo el mundo, porque uno no pueda ver.... no es una decisión muy inteligente.

También correcto, pero ahí hay que diferenciar también lo publico de lo privado, no es lo mismo que tu sueldo venga de una empresa privada que es quien te autoriza o no a trabajar en tus tiempos libres (claususlas particulares de exclusividad en tu contrato), que en lo publico donde hay un deber de servir a los intereses generales del Estado y donde los conflictos de intereses, al nivel que sean ha de ser CERO

Esto es de vergüenza, vaya caradura tienen y que poco valor hay en las instituciones para cortarlo, la cuestión no es que no trabajen o que por la tarde hagan lo que quieran, claro que pueden hacer lo que quieran pero nada que tenga que ver con su trabajo publico y que genere conflicto de intereses como ahora sucede, no se puede trabajar en lo mismo en la publica o en la privada, podrían trabajar como camareros, como albañiles, como pintores, etc, pero no en la misma actividad que desempeñan en la publica porque al final se genera ese conflicto de intereses, y asi para toda la administración publica y a todos los niveles, y el que no quiera que se deje el trabajo. Pongo el ejemplo ¿VERIA VD BIEN QUE UN JUEZ TRABAJASE POR LAS TARDES COMO ABOGADO? Probablemente no verdad, pues el caso es el mismo..

Ah y si se niegan a cumplir la ley que los echen de por vida, yo no quiero trabajadores públicos que antepongan sus intereses personales a los intereses generales por los que se les paga con dinero del contribuyente, que la sanidad no es gratis, que nos cuesta muchos impuestos...

Todo esto es un puro ESPERPENTO, Unos empleados públicos como son los jefes de servicio del SMS (en la CARM hay Jefes de Servicio normales, la mayoría, en todas las Consejerías y Jefes de Servicio-Dioses que son los que están en los Hospitales, pero todos ellos son empleados públicos retribuidos por los contribuyentes y sometidos a EXCLUSIVIDAD para la función pública a que DEBEN SERVIR. No tiene justificación que un empleado público utilice e instrumentalice lo público en su propio beneficio y mucho menos que PATRIMONIALICE la función pública, sea sanitaria, jurídica, económica o de gestión administrativa y desde luego, la ley es igual para todos, SIN PRIVILEGIOS Y COMPATIBILIDADES QUE DISTRAEN EL INTERÉS PERSONAL Y PERJUDICAN EL SERVICIO PUBLICO. La cosa está muy clara: Sres Jefes de Servicio, si no quieren ser empleados públicos, VAYANSE, PIDAN LA EXCEDENCIA y a sus clinicas y consultas privadas. Eso es lo correcto y lo que todos esperamos: O Teta o Sopas, pero de todo y a por todas, NO

totalmente de acuerdo, lo ha explicado vd muy bien, no tienen valor a dejarse su plaza en la publica por la privada, se dejaran como mucho la jefatura de servicio, pero no la plaza, es muy cómodo tener unos ingresos mínimos garantizados de 60.000 euros anuales (mas guardias en el caso de los que las tienen) y con el poder para luego derivar a clínicas privadas donde ofrecen el mismo servicio.. ganancia segura.. hay que transformar la frase de la banca: los médicos de la publica siempre ganan..

...Y ninguno de esos jefazos de servicio es mujer.... Un dato para la reflexion

Pedro Antonio Sánchez si la sanidad no para de darle problemas .....Destituciones ya....es la única solución....hubo un gerente del SMS muy bueno José Antonio que no recuerdo ahora su apellido pero si recuerdo que era impetuoso pero no le metía en tantos líos como este ....

El problema no es ese. El problema es que las "vacas sagradas" son intocables por cualquier estamento. Hay que aplicar la ley, ya esta bien que se nos aplique a los mismos de siempre.

De aquellas lluvias son estos lodos

El problema es que por ser Jefes de Servicio cobran un COMPLEMENTO DE EXCLUSIVIDAD, que les impide trabajar fuera. Si quieren trabajar fuera, pueden renunciar a la jefatura de servicio y trabajar como médicos rasos. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen mucha jeta. Nos mean en la cara y nos dicen que está lloviendo.



Vamos a poner el dedo en la llaga. Ademas de trabajar en la empresa privada, ¿cuantos tienen consulta privada? dile a uno de estos que le pagas con tarjeta y veras lo que te dice, noooo... en efectivo, ¿porque?. Pero vamos más allá. ¿cuantos inspectores de hacienda tienen consultoras privadas, a su nombre o que trabajen para ellas? ¿cuantos técnicos del ayuntamiento trabajan en despachos técnicos privados? ¿Alguien me recuerda más?.

Si un médico cumple con su trabajo (como sin duda lo hacen) porque si no fuera así que les abran un expediente. Después del horario de trabajo creo que todo el mundo puede hacer lo que le de la gana,nadar,dedicarse a pasear nietos,ir al cine o tener una consulta y seguir trabajando entre otras cosas porque para lo que se le exige a un médico no se le paga como se debería pagarle y puede y debe ejercer su profesión el tiempo que quiera A los que se les deberían cortar las alas es a los políticos que encima no solucionan los problemas

Estas mezclando churras con merinas, que tendrá que ver, aplicar la ley con la política. No se si recordaras cuando a los pilotos militares se les prohibió trabajar de pilotos militar y piloto civil, y los porqués de aquella prohibición. ¿Porque a los médicos se les ha de consentir?. Y no digamos ya de otros funcionarios que hacen lo mismo. Su trabajo, su conocimiento y todas las labores que hayan aprendido y ejercido en una empresa, (pública o privada) pertenecen a esa empresa. (Estatuto general de los trabajadores). Tú eres camarero y de vez en cuando ayudas, remunerado o no, a un amigo en un bar. Prohibido, tu trabajo pertenece a la empresa que te paga.

Ser funcionario y tener una plaza un trabajo bien remunerado de por vida trabajando para la administración regional o el estado español es un honor más que suficiente como para tener que buscar más fuera ....Pedro Antonio Sánchez destituya a la cúpula del SMS y a la de todas las áreas de salud así como a sus equipos como ha hecho Susana Díaz en Andalucía ....decida ya ...es un consejo...

Con estos profesionales se ha tomado una decisión justa y acorde a la ley, para que no se sientan discriminados, se debería extender esta decisión al resto de funcionarios de todas las administraciones publicas. Nadie que cobre un sueldo publico, ya sea un parado, politico, funcionario publico, empleado de empresas publicas etc., debería ejercer actividad privada remunerada.

Si señor, totalmente de acuerdo.

Muy fuerte lo de la Universidad Publica ellos si pueden ser jefes y tener privada