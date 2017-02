«Hay que cambiar el corazón y abrirlo a quienes no están en el sistema»

De Angola, donde anduvo muchos años remediando otras tantas necesidades, no solo se ha traído la hermana Asunción González, de la Congregación Hijas de la Caridad, el atuendo típico de aquellas latitudes. También acerca estos días a Murcia un mensaje solidario mientras anuncia la 58º campaña de Manos Unidas. El lema de este año es 'El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida', e incluye diversos actos hasta el próximo día 12.

¿Cuál es la valoración de este medio siglo largo de campañas?

Todavía su objetivo no se ha logrado del todo porque queda mucha gente con hambre, pero reconocemos que se han hecho las cosas bien, aunque siempre debemos tener actitud de mejorar. Manos Unidas ha sido reconocida por la Fundación Lealtad por su buen hacer y su calidad en el trabajo bien hecho y con transparencia.

Usted ha estado años en Angola, ¿cuál ha sido su experiencia?

Mi experiencia es de contrastes. Al principio, me quedaron grabadas las casas de Lobito, en las laderas, con adobe y con chapas, sin luz, sin agua, sin saneamiento, y las de Kasai, casa de paso con techo de paja, con las calles llenas de barro, donde vivían familias, llenas de niños, hacinadas y sin medios para vivir. Allí vi también el sufrimiento de los centros de refugiados. En medio de todo esto, gracias a apoyos de grandes organizaciones católicas, se podía paliar y salir adelante para darles de comer.

Y supongo que habrá visto otras muchas cosas más.

Otras muchas. Además, sentí la cercanía de la gente, el apoyarse unos a otros, el consolarse y el sentimiento de esperanza. Gracias a Dios que me ha conducido por sus caminos y me ha hecho valorar al otro más que a mí y quererle, ampliando mi corazón.

¿Cuál es el significado del lema elegido para esta campaña?

Quiere llamarnos la atención para evitar las barreras injustas que impiden el desarrollo del derecho a la alimentación para todos. Manos Unidas busca su fundamento en la racionalidad compartida con el resto de la sociedad, sobre todo los derechos humanos y el valor ético de la solidaridad. Esta asociación se preocupa por los más pobres, por el bien común y por los derechos de las personas más vulnerables.

¿Qué es el Trienio de Lucha contra el Hambre?

Trata de sensibilizar a las personas, invitándonos a cambiar el corazón, a abrirse a las necesidades de los más alejados, a comprometernos con los que no cuentan para este sistema de todo ganancias. Este plan contempla identificar las causas y ver caminos a recorrer hasta conseguir disminuir el hambre en el mundo y reforzar el derecho a la alimentación de los pobres.

¿Cuál cree que será el futuro de la humanidad?

Sueño que sea creernos uno con el creador, iguales en esencia y al mismo tiempo distintos, sabiendo que estamos conectados y lo que le ocurre a uno repercute a otro.

¿Sabemos transmitirles a los jóvenes la solidaridad?

Los hijos reciben de los padres todo lo bueno que tienen, todo lo mejor que pueden. Yo creo que si los padres son solidarios y los enseñan desde pequeños, eso va a crecer y se va a expandir en futuras generaciones.

¿Qué celebrarán el día 10?

El Día del Ayuno Voluntario para que nos concienciémo de lo que significa no comer; para que lo que no gastemos ese día podamos compartirlo con los que no tienen y dárselo a Manos Unidas.

¿Qué mensaje enviaría a los murcianos?

Me gustaría agradecerles que cada año respondan mejor en esta campaña para el bien de la humanidad necesitada. Porque están convencidos de que Manos Unidas es una organización fiable, transparente, que su dinero llega a las personas necesitadas de los países en vías de desarrollo.