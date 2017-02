El TSJ investigará al presidente Sánchez por cuatro presuntos delitos en el 'caso Auditorio'

El presidente Sánchez se ve de esta forma privado de la baza que le habría proporcionado la devolución de las diligencias a Lorca, en la que había centrado todos sus esfuerzos su abogado defensor con los argumentos de que la investigación no estaba completamente agotada y de que no se habían individualizado suficientemente las conductas presuntamente delictivas del exalcalde lumbrerense en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras.

si no es por los periodistas,los españoles,no sabriamos cuanta corrupcion teniamos y tenemos en España. Es tremendo,en todos los estamentos tenemos corrupcion,desde presidentes regionales hasta el mas modesto alcalde del pequeño pueblo..¡¡ que podrida tienen los politicos a nuestra España¡¡¡ y lo peor es que no se le ve el final a este problerma.Los partidos politicos,que son los que deberian de hacer todo lo posible por erradicar el problema,son los primeros que intentan,por todos los medios de tapar y arropar a los compañeros que,despues de unas investigaciones,resultan que los causantes de esta corrupcion y de esta manera sera muy dificil terminar con el terrible problema de la corrupcion. Una cosa es lo que dicen y otra,totalmente opuesta lo que hacen.

Sr. "The truth" eso de que "cuando aún no hay nada"... No creo q "investiguen" a todo un presidente de CCAA, por "nada"... Q luego "no salga nada" será otra cosa (o pasen6 meses y muera el caso ahí, como ya ha pasado...)

Mejor tener un buen sillón que palabra (va por "ambos")

Esta Región sólo sale en los medios de comunicación nacionales en temas de sucesos, degradación del Medio Ambiente, y ahora, por si no era bastante, con la "investigación" en asuntos de corrupción, de nada más y nada menos que del Presidente de esta Comunidad Autónoma. Vergonzoso.



No va a pasar nada Lo aseguro Es todo una cortina de humo. MIGUEL SANCHEZ DE CIUDNS al principio decía que pedirían su dimisión cuando fuese investiago Ahora dice, cuando sea llamado a declarar y luego dirá cuando este en la carcel TODO UNA MENTIRA Este Sr esta muy protegido



Si el partido político Ciudadanos se hace el SUECO , nadie lo dude lo pagara electoralmente , porque seguro saldrá en los Mitines electorales sea supuesta acción...Solo pido una cosa sean LEGALES con aquello que dicen y prometen ...VASTA YA DE VENDER MOTOS UNOS Y OTROS ...Pues no es cosa pequeña estar marcados en esta región por sus políticos , yo no soy así , lo es ust@d ...??? ( generalizo )

Yo no veo en Andalucía a la gente tan enfadada con Susana Díaz que no para de hacerla con los eres y el sistema sanitario, cortándole la cabeza Pedro Sánchez y demás ...en cambio aquí en Murcia a este señor le damos con todo cuando de momento ...no ha hecho nada ....dejemos a los jueces trabajar y si no hay nada no digamos que están comprados ......aclarémonos ...lo están o no...si gana mi equipo el árbitro es justo y si pierde está comprado..no señora no señor....

Primero porque sacas a la palestra a personas que nadan tiene que ver con la Noticia , talvez ejemplo enrredantes ...jjjSegundo tu no eres Juez , Andreo SI... según tu hay que concederle una Medalla...??? YA TE DIGO QUE PRONTO TENDREMOS UN NUEVO PRESIDENTE...

PAS es una criatura !!!



La pregunta es que siendo esto previsible, como lo designó Valcárcel. A que todos imaginamos la respuesta?

Tapar, tapar y tapar

Cuando un " camino " esta por así decirlo " marcado " por la Justicia es mejor no cogerlo ...Usted señor Sanchez ya lo sabia , lo sabia su partido político el PP y casi too el Mundo ...Espero que se haga justicia por el bien de los murcian@s , darle las gracias a la Jueza Andreo por su labor y Fiscalia ...Tiene un compañero de partido , el señor Garre que personalmente lo hubiera preferido antes que usted PAS...y no es de mi ideológica política , pero esta limpio de toda duda y eso es muy IMPORTANTE para ser Presidente de la Región de Murcia ...DIMITA por su bien , por el bien de Murcia , no siga avergonzando a esta tierra , sea inocente o culpable no siga dando razones a la gente para pensar que Murcia es lo peor ... Sabe usted PAS que la lotería esta al caer y lleva usted demasiados números ...mañana sera peor . En fin sabia yo que nos volveríamos a ver y muy seguro estaba que serian en estos acontecimientos ...hasta nunca...