Murcia acumula casi 65.000 abortos desde el año 1991

La Región de Murcia registró casi 65.000 abortos en tres décadas, desde el año 1991 hasta 2005, una media de 2.600 abortos anuales y más de siete diarios, según se desprende del informe elaborado por el Instituto de Política Familiar (IPF) sobre los 30 años de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. El mismo informe arroja que, solo en el año 2015, en la Región de Murcia se practicaron un total de 3.456 abortos (muy por encima de la media de los últimos 25 años), a casi 10 por día, situándose como la sexta comunidad en la que más interrupciones de la gestación se registraron, solo por detrás de Cataluña (18.477), Andalucía (17.822), Madrid (16.139), Valencia (8.245) y Canarias (5.211), y por delante de regiones como País Vasco, Galicia, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León y Aragón. En cuanto al número de abortos acumulados en los últimos 25 años, Murcia es la octava comunidad en el 'ranking' en número de intervenciones practicadas.

Además, la estadística del informe también refleja que cuatro de cada diez mujeres de la Región han abortado al menos una vez, situándose también como una de las comunidades donde las mujeres abortan más repetidamente. Murcia también es una de las comunidades con una de las tasas de abortos más altas del país. Concretamente, es la sexta región con un porcentaje más alto de abortos (11,07%), pese a registrar un leve descenso en relación a 2014. Una caída que, sin embargo, también se da en el conjunto del país, cuya tasa se sitúa en el 10,40%.

Pese a todo, los responsables del Instituto de Política Familiar advirtieron ayer de que las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recogidos en las comunidades autónomas «están incompletas y no reflejan la realidad», pues no se contabilizan todos los abortos farmacológicos, que aumentan en relación al año anterior al mismo tiempo que descienden las interrupciones quirúrgicas. Así lo explicaron el presidente de la organización, Eduardo Hertfelder, y su vicepresidente, Mariano Martínez Aedo, para quienes el descenso de las cifras incluso en los últimos cinco años «es incompleto y transitorio y se debe a errores de contabilización y factores coyunturales. Por ejemplo, hay comunidades autónomas, entre ellas la de Madrid, que no registran los abortos químicos ni disponen de protocolos de seguimiento».

Hospitales y clínicas realizaron 3.456 intervenciones de este tipo durante 2015, casi diez por día

IPF denuncia que la interrupción del embarazo se ha convertido en «un negocio que mueve 60 millones de euros al año»

Más de dos millones

En cualquier caso, para el IPF el aborto «es una de las causas del déficit de natalidad en España» y «está provocando la disminución del índice de natalidad». Los 94.188 abortos oficialmente registrados en 2015 equivalen a un tercio del déficit de natalidad que padece el país, afirman desde el Instituto: «De haber llegado a término esos embarazos no se vendrían produciendo más muertes que nacimientos». En total, desde 1985 se han practicado en España más de 2,1 millones de abortos, según el informe.

Además, Hertfelder señaló ayer que la interrupción del embarazo «se ha convertido en un método anticonceptivo» porque en el 38% de los casos registrados en 2015 no era la primera vez y «se ha convertido en un negocio» que factura «más de 60 millones de euros anuales». La organización criticó también que desde los sucesivos gobiernos se haya intentado «que pasen desapercibidas» las cifras, ya que los balances se presentan con dos años de cadencia y «sin una sola declaración oficial ni propuesta u oferta de medidas».

«No hay voluntad política de que el aborto esté en la agenda», denunció Hertfelder, para incidir que en el caso del PP, además, ni siquiera se ha legislado o reformado, «salvo el retoque, que no reforma, relativo al permiso paterno para menores de edad», aunque su programa electoral «dice que están comprometidos con la vida».

Entre las medidas que demanda el IPF están la imposición a las comunidades de establecer protocolos de información y seguimiento de los abortos químicos; la derogación de la ley actual del aborto y la realización de encuestas para conocer las causas que subyacen a la interrupción de un embarazo.