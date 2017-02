Intensifican las inspecciones en las ETTs ante el repunte de contrataciones

La Comunidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, va a intensificar las inspecciones en las empresas de trabajo temporal (ETTs) que operan en la Región de Murcia ante el crecimiento “significativo” de las contrataciones en el sector. El pasado año, estas empresas generaron 331.039 empleos, un 12,08 por ciento del total nacional. Estos datos sitúan a la Región como la tercera comunidad española con más puestos de trabajo creados a través de estas empresas, tan solo por detrás de Cataluña (18 por ciento) y Madrid (14 por ciento), según datos del Ejecutivo central.

Dicho crecimiento no es una situación que solo se dé en la Región, donde el pasado año hubo un aumento del 6,6 por ciento en relación al 2015, porcentaje inferior a la media de España, en el que el incremento alcanzó el 8 por ciento.

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, presidió hoy una nueva reunión de la Mesa de Trabajo de Empresas de Trabajo Temporal, en la que participan la Inspección de Trabajo, la patronal agraria y representantes de las ETTs, para articular una serie de medidas que controlen el incremento de las contrataciones y, en el caso de alguna ilegalidad, perseguirla.

El Ejecutivo murciano “muestra su preocupación ante este repunte importante de empleo de las ETT, y está trabajando en analizar sus causas, así como en detectar si existe alguna ilegalidad en el sector”, insistió el consejero. Asimismo, explicó que “no es competencia de la Comunidad limitar el número de empresas de este sector, pero sí se debe controlar que se cumple con el marco normativo que regula este tipo de empresas”.

Una de las herramientas para llevar a cabo dicho control es la actividad inspectora. Así, la Comunidad va a incrementar este año el número de inspecciones: el año pasado se realizaron 30 y este año se llevarán a cabo 70. A estas inspecciones habría que añadir las realizadas con motivo de las subcontrataciones o cesiones ilegales. En este caso, en 2016 se realizaron 70 y este año llegarán a las 100.

Uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia de Empleo de Calidad, firmada el pasado mes de diciembre entre el Gobierno regional, la patronal de empresas y los sindicatos, es la lucha contra la siniestralidad laboral y contra el fraude en los contratos laborales.

En el registro de ETT’s de la Región de Murcia hay 11 empresas, pero cualquier empresa de trabajo temporal del territorio nacional puede operar en la Región, y en este caso la cifra asciende a 52. Por sectores, en la Región de Murcia el mayoritario es el agrario, mientras que en España, el agrario sería el segundo sector que más empleo genera, siendo el primero el de la industria manufacturera.

Sanciones

En cuanto a las sanciones derivadas de la actividad inspectora, el pasado año una veintena de empresas de trabajo temporal fueron multadas por variados motivos: cesión ilegal de trabajadores; obstrucción a la labor inspectora; por no impartir formación preventiva a los trabajadores puestos a disposición; no llevar a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores puestos a disposición; poner a disposición trabajadores para puestos de trabajo en empresas usuarias no evaluados; no haber concertado con servicio de prevención ajeno las especialidades preventivas de la propia ETT; falta de evaluación en seguridad vial; no abonar a los trabajadores el salario debido conforme a convenio de aplicación.

Estos expedientes se inician por la propia Inspección de Trabajo, bien de oficio por una orden de servicio propia o bien por denuncia de los hechos realizada por algún trabajador afectado ante la Inspección. En dependencias de la misma se llevan a cabo las actuaciones inspectoras previas por el inspector correspondiente con el objeto de investigar lo sucedido o denunciado; actuaciones que acabarán, en su caso, con el levantamiento de la correspondiente acta de infracción, que será notificada al presunto sujeto infractor.