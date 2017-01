La instructora de 'Pokemon' indaga el presunto pago de viajes al exedil Moya-Angeler

Pilar de Lara, la juez de Instrucción número 1 de Lugo y coordinadora de la investigación sobre el 'caso Pokemon' de presunta corrupción, ha abierto una nueva vía para esclarecer los supuestos pagos de viajes de lujo por parte de la sociedad Agbar (Aguas de Barcelona) a un puñado de altos cargos públicos de varias provincias. Entre ellos se encuentra el exconcejal del Ayuntamiento de Murcia Joaquín Moya-Angeler Sánchez.

Documentación intervenida a la mencionada empresa, que tiene adjudicado el contrato de suministro del agua en el municipio de Murcia, apuntarían a que habría corrido con los gastos de dos habitaciones en el hotel Reconquista de Oviedo, por espacio de tres días (12 al 15 de julio de 2008), reservadas a nombre del exconcejal y que costaron 1.155 euros. Lo mismo habría ocurrido con otras dos habitaciones, durante cuatro noches (4 al 8 de diciembre de 2008), en el mismo hotel y por importe de 1.013 euros.

También existe constancia de un viaje en el Hotel NH Calderón de Barcelona (12 a 14 de diciembre) y dos entradas para ver el Barcelona-Real Madrid, por importe de 673 euros. A ello se suman múltiples cargos extras, por un montante total de 1.133 euros.

Moya-Angeler aseguró a este periódico que «no me acuerdo de eso. Yo con Aguas de Barcelona no tenía absolutamente relación, que yo sepa, específicamente ninguna. No se por qué ponen que me han pagado o dejado de pagar. No tengo ni idea».

También explicó que «nadie se ha dirigido a mí hasta ahora, por lo que no voy a especular con cosas que desconozco totalmente».