La Facultad de Educación obtiene un sello de calidad internacional

La Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UMU) ha obtenido el Certificate for Quality in Internationalization, más conocido como CeQuint, convirtiéndose de esta manera en el primer centro universitario de esta disciplina que logra este reconocimiento de gran relevancia internacional. Concedido por la ECA (The European Consortium for Accreditation in higher education), el sello de calidad CeQuint pone en valor de forma singular y con el más alto estándar posible los distintos programas que desarrolla el Proyecto del Plan de Internacionalización e Interculturalidad de la Facultad.

Dicho proyecto parte de unas ideas ejes que se apoyan en las necesidades de los colectivos del centro, la vinculación entre internacionalización e interculturalidad, la creación de un «ambiente de internacionalización» y la creencia de que es algo de todos y para todos. La UMU se felicita por este éxito de la Facultad de Educación, que marca el camino a seguir y refuerza el plan estratégico global de internacionalización que desarrolla la institución docente.

Hay que recordar que la Facultad de Educación se creó por Real Decreto de 31 de julio de 1992. Fue el resultado de la integración de la Escuela de Magisterio y la Sección de Pedagogía que pertenecía a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Los estudios de magisterio tienen una larga tradición en Murcia. La primera Escuela Normal de Maestros se inauguró en el año 1844 y años mas tarde, en 1860, se inició la Escuela Normal de Maestras.

La calificación pone en valor con el más alto estándar los programas que desarrolla el centro

Por la naturaleza de sus estudios, uno de sus objetivos primordiales es el fomento del pensamiento crítico y de la cultura de la libertad, la transmisión de los valores éticos, cívicos y sociales propios de una sociedad democrática. En la actualidad se imparten cuatro titulaciones de grado.

La Facultad de Educación se encuentra ante el reto de la adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cuya finalidad última es la creación de un sistema educativo de calidad y el incremento de la competitividad a nivel internacional, facilitando la movilidad de estudiantes y docentes.