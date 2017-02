Errejón pone a Pedro Antonio Sánchez como ejemplo de «impunidad» judicial

El portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, en la sesión de control del Congreso de este miércoles, señaló como ejemplo de "impunidad" judicial al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

"Los españoles tienen motivos para sentir que hay una cultura de la impunidad cuando el presidente de la Región de Murcia no va a poder ser juzgado, pero no porque ningún tribunal diga que es inocente, sino porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también llamada ley Berlusconi está hecha, no para acelerar la justicia sino para acelerar la impunidad", aseguró.

Errejón hizo esta intervención en referencia al sobreseimiento la semana pasada de las diligencias del 'caso Pasarela' con el argumento de que han pasado más de 6 meses desde que se abrió.

Errejón aludió también al nombramiento del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España (REE) y criticó que "alguien tan cualificado para solucionar el gran problema de la energía eléctrica" haya sido "enchufado" por 150.000 euros al año.

Por eso, aseguró que no es muy optimista con respecto a que los populares comiencen "a tomar cartas en el asunto", porque empieza a sospechar que "el asunto son ustedes".

Errejón aludió al último índice de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional y cuestionó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que España no siga bajando en el índice de percepción de la corrupción.

Catalá dudó de la objetividad del último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y, aunque reconoció que aún falta mucho por hacer, defendió las medidas adoptadas en solitario por el Gobierno en la anterior legislatura.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, España repitió su peor resultado histórico al lograr 58 puntos sobre un máximo de 100 y bajó de la posición 36 a las 41 de 176 países, entre Costa Rica y Georgia y en el grupo de los países europeos percibidos como más corruptos.

"Seguro que hay que hacer más", ha reconocido el ministro, para quien hay que seguir cerrando espacio a la impunidad, generar consensos y dar ejemplo desde las instituciones.

"Con trabajo, con consenso y con ejemplo avanzaremos en la lucha en la que seguro estamos comprometidos todos contra la corrupción", ha respondido.

No obstante, el ministro afirmó que "los índices de Transparencia Internacional son percepciones, no son tampoco ciencia".

Añadió que prefiere ser comparado con sus iguales y, en este sentido, subrayó: "Yo en esto sí que quiero ser holandés".

"Podríamos ser holandeses y estaríamos los octavos en este ránking y no por detrás de Catar o Botsuana", aseguró y, por eso, dudó de "la objetividad de esos índices".

En cualquier caso, admitió que "se puede hacer mucho" y le dijo al diputado de Podemos que hay que evitar "que haya becas 'black', que se contraten asistentes sin dar de alta en la Seguridad Social, que se pueda dar asesoramiento al país que más corrupción tiene en el mundo".

"Ustedes seguramente han traído este tema aquí, porque le interesa debatir de estas cuestiones", ironizó el ministro, que recordó a los parlamentarios de Podemos que el informe de Transparencia Internacional también dice que "el populismo es generación de corrupción y que Venezuela es el último país en ránking de la corrupción".