El desliz de Ana Rosa sobre la agredida en Murcia: «Me parece bien que le hayan partido la cara»

«A mí me parece bien que le hayan partido la cara». Un micro abierto dejó este lunes al descubierto un desliz de la periodista y presentadora de televisión Ana Rosa Quintana. Todo ocurrió cuando varios colaboradores del programa que conduce en Telecinco hacían seguimiento de la noticia dada en primicia por 'La Verdad' de la agresión a una chica, por un grupo de jóvenes extremistas de izquierdas, el pasado 22 de enero, en una zona de copas del centro de Murcia.

OJO AL FINAL: @anarosaq SOBRE LA PALIZA A LA CHICA DE MURCIA en off:"A mi me parece bien q le hayan partido la cara" pic.twitter.com/Bb1PaGFfTW — Melisa D.R (@MelisaDRuiz) 1 de febrero de 2017

Durante el debate, los comentaristas enmarcaban este suceso en peleas entre bandas, integradas por «cuatro gatos», aisladas y de ideologías contrapuestas, ya que se ha vinculado a la víctima con grupos de extrema derecha de la Región. Tras concluir con este tema, Joaquín Prat dio paso a otro vídeo sobre otro asunto, momento en el que un micro que debía estar cerrado permitió escuchar la frase pronunciada por Quintana, en relación supuestamente a la agresión.

El desliz saltó rápidamente a los medios de comunicación y a otros medios, lo que motivó que la presentadora decidiera este miércoles dar explicaciones al respecto, considerando que sus palabras habían sido «sacadas de contexto», y además, de un contexto que decía no recordar.

Ana Rosa Quintana "llevo 12 años y digo lo que me da la gana " gran argumento querida AR pic.twitter.com/zocw2foVB0 — gsús (@jesusgoj) 1 de febrero de 2017

«Yo no digo una cosa dentro y otra fuera lo que no opino es que me parezca bien que le hayan partido la cara a nadie, ni a esta chica de Murcia ni a nadie, aunque tampoco dije la chica de Murcia, por lo que no sé si estaba hablando de ella», aseguro.

«Dicho esto, teníamos un debate que seguía a micro cerrado e indicábamos que este no era un suceso aislado de una chica que está tranquilamente y viene una manada y le da una paliza, sino que los implicados pertenecen a bandas que se pegan unos a otros, algo que no me parece bien, pero no es lo mismo», añadió, al tiempo que proclamó que «llevo 12 años años haciendo estre programa cuatro horas diarias y digo en esta cadena lo que quiero y lo que me da la gana, pero sacar frases de contexto es muy fácil».

Finalmente, concluyó su intervención al respecto pidiendo disculpas a «la familia de esta chica de Murcia, 'la Intocable'», si se había sentido ofendida.