El PP promueve para el Constitucional a Alfredo Montoya

El próximo cese, por extinción de su mandato, del yeclano Francisco Pérez de los Cobos como presidente del Tribunal Constitucional no hará que la Región de Murcia pierda la vinculación que desde hace años mantiene, directamente o de forma tangencial, con el alto tribunal. El catedrático de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya Melgar, ya retirado de la docencia, tiene muchas posibilidades de ocupar una de las cuatro plazas del Constitucional que deberán renovarse en febrero.

Aunque nacido en Madrid, en 1937, Alfredo Montoya fue catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Murcia (UMU) entre 1969 y 1989, decano de la Facultad de Derecho entre 1975 y 1978 y doctor 'honoris causa' por la UMU en 2008. Está también en posesión de la Insignia de Oro del Colegio de Abogados y de la Medalla de Oro del Colegio de Graduados Sociales de Murcia.

El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en la Asamblea Regional una propuesta con el nombre de Alfredo Montoya, que será sometida a votación en la Cámara de Cartagena el próximo día 9, para su envío posterior al Senado. A este corresponderá elegir después a los cuatro futuros vocales del Tribunal Constitucional, pero las opciones de Alfredo Montoya parecen elevadas, pese a las numerosas nominaciones que estos días se barajan, porque también figura en la propuesta del PP en la Asamblea de Madrid y en algún otro parlamento autónomo. Cuenta, además, con el respaldo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien el presidente Pedro Antonio Sánchez trasladó recientemente la solicitud de que el PP contara con Alfredo Montoya para cubrir las vacantes que cuatro magistrados dejarán en febrero, al haberse agotado sus mandatos; uno de ellos es el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que accedió al más alto tribunal español en 2010 y en 2013 fue elegido presidente, en sustitución de Pascual Sala, vinculado también a la Región porque pasó la infancia en Jumilla, donde conoció a su esposa.

Los nombramientos en puertas del Constitucional serán, si las negociaciones no se tuercen, el resultado de un primer acuerdo de renovación institucional entre PP y PSOE en esta legislatura. Está previsto que el Senado elija a dos de los candidatos presentados por el PP (Alfredo Montoya y Ricardo Enríquez parecen reunir más opciones, aunque no encarnan las únicas propuestas), a otro postulado por el PSOE -la andaluza María Luisa Balaguer, a la que también votará el PSRM en la Asamblea Regional-, y a un cuarto, este a instancias de alguno de los grupos minoritarios. También hay vetos. Los socialistas rechazan que el magistrado Andrés Ollero presida el tribunal, por haber sido diputado del PP, y los populares plantean la misma objeción con respecto a Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado con gobiernos del PSOE.