«Los que nacemos junto al mar siempre lo tenemos dentro y lo añoramos»

Reconoce que se encuentra en un gran momento creativo. Y, a juzgar por su producción artística, no anda descaminada tal afirmación. El artista plástico Gaby Guillén expone estos días en el Hotel Nelva, en Murcia, una interesante muestra bajo el título 'Entre dos aguas', propuesta que ofrece sus características formas geométricas o los colores encendidos que parecen palpitar sobre el lienzo. Apasionado del denominado art-pop, es el principal referente en Murcia de esta tendencia artística y su producción podrá admirarse durante todo el mes de febrero. Gaby, entre cuyos temas preferidos destaca el mar y la mujer, como hijo de Gabriel Mario Guillén León, un gran acuarelista, creció entre pinceles y pinturas, lo que forjó una personalidad que ahora explota frente a la tela para desarrollar un estilo que él denomina art-pop mediterráneo. Entretanto, anda preparando una gran exposición en Cartagena, su ciudad natal.

Usted es hijo de un gran acuarelista, ¿le influyó para dedicarse a la pintura?

Claro que sí y mucho. Yo nací entre pinceles. Prácticamente todos mis recuerdos de niño están relacionados con la pintura. Creo que es una gran suerte y un privilegio el poder ver pintar a un gran artista todos los días y aún más cuando es tu padre.

¿Por qué califica sus obras como art-pop?

El art-pop y mi obra están unidos por el tipo 'hard edge' [dibujo de contornos nítidos]. Creo que calificaría mi obra como art-pop mediterráneo, pero suena muy largo, lo dejaremos en art-pop.

¿Dónde encuentra la inspiración?

Actualmente me encuentro en un gran momento creativo. La inspiración la encuentro en muchos sitios, en muchos momentos, simplemente paseando con mi familia. Creo que por eso tome la decisión de tener siempre una libreta cerca donde tomar apuntes.

Ha obtenido diversos premios por su arte, ¿de cuál se siente más orgulloso?

Aunque realmente no es un premio, en lo personal y profesional mi mayor premio es ser el autor de la pintura central del sudario que procesionará a partir de este año en mi agrupación de toda la vida: el Santiago californio de Cartagena.

¿Qué proyectos lleva usted entre manos?

Estoy preparando una gran exposición en Cartagena para esta Semana Santa, a la cual invité a tres grandes artistas y amigos para que me acompañen. Además, estoy trabajando en otros dos grandes proyectos de los cuales aún no puedo contar nada.

Si tuviera que quedarse con un rincón para pintar en la Región, ¿cuál elegiría?

Cualquier rincón cerca del mar. Creo que los que nacemos junto al mar siempre lo tenemos dentro y lo echamos en falta cuando está lejos. Si tuviera que elegir un sitio, me quedo con Cala Cortina.

¿Considera que los artistas murcianos tienen todo el apoyo público que merecen?

No. Actualmente está mejorando, pero creo que es debido a la unión y al empuje de los propios artistas, ya que desde hace mucho tiempo las salas estaban reservadas a los de siempre.

¿Cuál es la obra de sus sueños, la que le encantaría pintar?

Soy un gran admirador de Salvador Dalí. Cualquiera de sus obras no es que me gustara pintarla, me hubiera gustado ser el creador. Lo importante de una obra no es pintarla en sí: es crearla.

¿Cuáles son los motivos que más le sugieren a la hora de pintar?

Son muchos los motivos. Cualquiera puede despertar la imaginación. En nuestras ciudades tenemos rincones preciosos... Después están los motivos que siempre inspiran, que son el mar y la mujer.