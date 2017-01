La especialidad de Inglés será la que concentre más plazas en las oposiciones a maestro

Los maestros especialistas en Inglés serán quienes más opciones tengan el próximo junio para lograr una plaza en los colegios de la Región. La Consejería de Educación está perfilando la oferta de empleo público, después de confirmar el sábado que sacará al menos 448 plazas de maestro. Aunque el reparto por especialidades no está cerrado, sí se conocen algunas claves: saldrán menos puestos de Primaria e Infantil que otros años, y los docentes de Inglés disfrutarán de la oferta más amplia.

La merma de puestos en Infantil y Primaria trata en parte de dar respuesta a la estrategia de Andalucía, que no ofertará plazas de esas especialidades; y de Valencia, que no sacará de Primaria ni Secundaria este año. El cupo para esas dos áreas será en la Región más reducido que otros años para evitar el 'efecto llamada' de los opositores de esas comunidades, que si no ven opciones claras en Murcia optarán por otras posibilidades. En cualquier caso, la Administración regional tiene claro que las 448 plazas de maestro cerradas en Murcia abarcarán todas las especialidades: Audición y Lenguaje, Educación Física, Educación Infantil, Francés, Inglés, Música, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica.

La distribución definitiva por especialidades se cerrará el viernes, tras escuchar a los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación, donde debe negociarse la oferta y analizar la posibilidad de ampliarla si finalmente se suprime la limitación a la tasa de reposición. El Ejecutivo central y las comunidades autónomas alcanzaron a inicios de mes un principio de acuerdo para suprimir la tasa de reposición. Sindicatos de la enseñanza reclaman por ello que las oposiciones a maestro incluyan hasta 800 plazas, el doble de lo previsto por la Consejería. De hecho, centrales como Comisiones Obreras pretenden concretar el alcance de esa posible ampliación durante el encuentro del viernes, en el que también reclamarán la reducción de las ratios, que redundaría en la necesidad de más docentes. La oferta planteada por Educación no satisface en ningún caso las demandas de los sindicatos, que han mostrado su desacuerdo con mayor o menos contundencia. Para UGT, que no descarta movilizaciones, se trata de «un despropósito», y Sterm insistió en su decisión de no firmar una convocatoria «sin una oferta de empleo decente». Educación no necesita en cualquier caso el acuerdo de las centrales, ya que la potestad de convocar es suya.

El anuncio de la convocatoria de oposiciones tampoco ha gustado a la asociación de docentes interinos de la Región Aidmur, que denunció que «las declaraciones y titubeos de la consejera de Educación la han llevado hasta casi el mes de febrero a anunciar este despropósito de convocatoria, con nocturnidad y alevosía», y pidió la suspensión de «la celebración precipitada de oposiciones de maestro».