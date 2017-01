La lucha de Adrián lejos de casa

Adrián tenía cuatro años cuando el pasado mes de agosto cayó a la piscina de un centro deportivo de Murcia. Sufrió un síndrome de inmersión que lo dejó postrado en silla de ruedas y hoy lucha junto a sus padres por recuperar la movilidad lejos de casa. Concretamente en el hospital Niño Jesús de Madrid. El cerebro de Adrián quedó privado de oxígeno demasiado tiempo y sufre lo que en el ámbito médico se conoce como daño cerebral adquirido (DCA), una lesión poco común a edades pediátricas, como corroboran los datos de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), que revelan que de las 420.000 personas que lo sufren en España -17.000 de ellas en la Región-, más del 65 % tiene más de 65 años.

Al dolor producido por el accidente con el que viven sus padres, el exjugador de ElPozo Fútbol Sala Fran Guzmán y su mujer, Mamen Solís, se suma el alto coste personal y económico que conlleva la recuperación de Adrián. Mamen y Fran viven desplazados de su ciudad y ahora pelean para no perder la posibilidad de continuar con el tratamiento especializado que Adrián recibe en el hospital madrileño.

Tras el accidente, Adrián ingresó en la unidad pediátrica de cuidados intensivos de la Arrixaca, y no abandonó el hospital murciano hasta dos meses y medio después, cuando sus padres obtuvieron el traslado al Niño de Jesús, que cuenta con una unidad para la rehabilitación de niños con este tipo de lesiones desde mayo de 2016.

Allí el pequeño se sometió a una intervención quirúrgica que "ha reducido considerablemente la rigidez de su cuerpo", asegura su madre. La operación consistió en la implantación de una bomba que le hace llegar la medicación de forma constante a la médula espinal.

Para paliar el alto coste de la estancia en Madrid, y por recomendación de una trabajadora social, Mamen y Fran acudieron a la casa que la Fundación Ronald McDonald tiene en la capital, que brinda alojamiento a familias como la suya, que tienen que desplazarse y pasar largos periodos de tiempo lejos de su ciudad para ofrecer mejor tratamiento a sus hijos. Tras exponer su caso fueron admitidos y accedieron a una de las 22 plazas de que dispone la fundación en sus instalaciones de Madrid.

Sin embargo un mes después recibieron un primer aviso verbal del gerente de la casa de Madrid de que debían abandonar el alojamiento, según asegura Mamen. Aquel mensaje se repitió varias veces más en los últimos meses, aunque "siempre de forma oral -señala la madre de Adrián-; no recibimos ninguna comunicación por escrito". Finalmente, este sábado, Adrián y sus padres se vieron obligados a abandonar las instalaciones y se mudaron a un piso en las cercanías del hospital que pagan de su bolsillo, un desembolso que no podrían afrontar de no ser por las aportaciones de la asociación 'La Lucha de Adrián' que recauda fondos para la causa.

Pese a las dificultades, Mamen descarta volver a Murcia. “Adrián tiene que estar aquí. Lo han cogido en la unidad de daño cerebral adquirido, donde es muy difícil entrar porque solo hay 22 plazas, y ahora no nos podemos ir".

Mamen y Fran defienden que Adrián cumplía todos los requisitos para que le renovaran la estancia en la fundación "dado que continúa con la rehabilitación" en el centro madrileño y que se someterá a una nueva intervención quirúrgica el próximo 16 de febrero. "No entiendo que se me prive de la estancia en este momento tan importante ", asegura Mamen en un escrito remitido a la Presidencia de la fundación.

La operación a la que Mamen hace referencia tiene por objeto paliar la deformación de las extremidades de Adrián, agarrotadas a consecuencia del accidente cerebral, y que dejará al pequeño "escayolado de brazos y piernas y operado de la cadera", por lo que su movilidad se verá "totalmente reducida, si no eliminada".

El presidente de la fundación, José Antonio García, asegura que el fin de la estancia de Adrián en la casa de Madrid ha seguido "los procedimientos habituales" y que "responde a que el pequeño recibió el alta hospitalaria el pasado mes de diciembre y tenemos que hacer sitio a nuevas familias, porque tenemos 23 habitaciones y cuatro solicitudes de ingreso cada día". García reconoció que en estos días se han vivido "algunos momentos de tensión entre el gerente de la casa de Madrid y los padres de Adrián" y que ha ocurrido antes con otros padres, aunque achaca estos conflictos a "la difícil situación que viven los familiares de estos niños".

En la última semana Mamen y Fran se han recorrido los alrededores del hospital visitando un sinfín de pisos hasta encontrar uno adaptado a la silla de ruedas del pequeño. El reto fue encontrar un hogar en tiempo récord. Desde allí continúan en busca de recursos para que el bienestar de Adrián siga en las mejores manos. Un esfuerzo que pese a las dificultades les reporta muchas satisfacciones. Cuentan que desde que llegó a Madrid, Adrián "ha mejorado bastante" y "ya ha empezado a reír". Motivos suficientes para que la batalla continúe lejos de casa.