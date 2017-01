«La expresión artística casi está vigilada con microchips»

Anda estos días el joven actor Salvador Riquelme de ensayos con la Compañía Ferroviaria, pues ultima el retorno a Murcia del espectáculo 'Sedientos', que se disfrutará en el Centro Párraga los días 23, 24 y 25 de febrero. Además, también colabora en una nueva producción de Nacho Vilar, 'Un racimo de pícaros', un texto del autor murciano Juan Montoro Lara. La obra será representada los días 7 y 8 de marzo en el Teatro Romea de la capital.

-¿En qué está trabajando estos días?

-Ahora mismo tengo el privilegio de estar bastante ocupado en bastantes proyectos artísticos, tanto en compañías profesionales como en proyectos personales. Esto lo desarrollo como actor, músico, acróbata y creador, sobre todo. Aparte también me da bastante trabajo la 'oficina', es decir, buscar nuevos proyectos, buscar lugares, fechas, contactos, etc.

-¿Es difícil ser actor en Murcia?

-Hay muchos y buenos actores. Lo difícil es que puedan trabajar en otras tablas que no sean las de la barra de un bar. Ante todo, se tiene que ser un acróbata. Tanto en el entorno creativo como en el de vendedor.

-¿Qué cualidades debe tener o qué criterios debe seguir para conquistar a su público?

-Ojo para no perder de vista por dónde se van desarrollando las corrientes artísticas y por dónde va tirando el público; equilibrio para que tu creación no deje de ser un producto expresivo y artístico; riesgo en el sentido de que uno debe aportar algo nuevo y propio; y tener la certeza de que lo que estás ofreciendo tiene estudio y trabajo detrás.

-¿Cuándo decidió que quería dedicarse a esta profesión?

-De pequeño solía recrear maquetas de atracciones de feria, pasos de Semana Santa... A partir de los 11 años, fui conociendo otros medios escénicos como el teatro de calle, el circo, el teatro contemporáneo, etc. En definitiva, piezas bastante alejadas de las representaciones que me llevaban a ver con el colegio. Así que, estos descubrimientos me llevaron a darme cuenta de que las artes escénicas son el reflejo de esas maquetas que hacía de pequeño.

-¿Qué ha sido lo más duro y lo más agradable?

-Lo más duro son las transiciones; un golpe fuerte fue ver que la mayoría de compañeros de artes escénicas del instituto fueron cogiendo otras carreras por miedo a no tener salidas. Lo agradable es que, a pesar de este abismo, tú solo vas encontrando trabajos y gente que, en definitiva, hacen que la agenda se vaya llenando de fechas ocupadas.

-¿Qué tipo de géneros le gustan?, ¿en cuáles se siente cómodo?

-Lo vanguardista. No en la corriente artística como tal, sino en la ideología de la palabra. Aquello que tiene algo nuevo que decirme o una nueva forma de tocarme por dentro me entusiasma. Cuando veo arte, me gusta sentirme como un niño descubriendo algo que no sabía que existía.

-¿Prefiere el teatro a la tele?

-Sí. Me gusta sentir que se me tiene en cuenta. El teatro, tenga cuarta pared o no; no deja de ser un contacto directo y, al fin y al cabo, humano y esencial. Una persona tiene algo que ofrecerte, con lo cual se dispone frente a ti y te lo entrega. Esa humanidad me parece esencial y muy necesaria en la actualidad, la cual la tele no tiene, para mi gusto, ni por asomo.

-¿Qué proyectos lleva entre manos en estos momentos?

-Estoy bastante involucrado con la Compañía Ferroviaria. Estamos preparando la vuelta a Murcia de 'Sedientos', una pieza de teatro contemporáneo que retomamos en el Centro Párraga los días 23, 24 y 25 de febrero. Además, estoy ensayando una nueva producción de Nacho Vilar: 'Un racimo de pícaros', texto del murciano Juan Montoro Lara.

-¿Qué falta en el panorama cultural murciano?

-Sobre todo, estudio de lo que está emergiendo y apoyo para que vea la luz. Hay algo muy frustrante que respiro hoy día, es que un creador siente que tiene algo muy bueno que ofrecer al público, pero no solo es difícil de por sí, sino que encima te lo ponen difícil. La expresión artística está prácticamente vigilada con microchips, como los perros, y hay otro cúmulo de arte en un limbo, esperando a salir a la luz.

-¿Qué les diría a los que quieren dedicarse a esto?

-(Risas) Les diría: 'Hola, yo también, ¡qué casualidad!'. Y, después, les advertíría de que tienen que moverse, revolucionar, hacer tribu. Y un gran consejo que hace poco me dieron: seguid vuestro instinto.