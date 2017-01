¿Un mal sueño?

«Un atropello, un dislate, una necedad; un paso atrás, un retroceso; una barbaridad y una discriminación que no podemos consentir». Así, sin paliativos ni medias tintas, califican las asociaciones de discapacitados la reforma del artículo 56 del Código Civil que, en virtud de una «chapucera» redacción, endurece las exigencias sobre las aptitudes que deben presentar para consentir matrimonio los «contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales», tal y como recoge de forma textual el propio articulado, que entraría en vigor el 30 de junio.

Esto supone, en la práctica, que «no solo no se elimina una discriminación que ya estaba en ese artículo, tradicional en nuestras leyes y que afectaba a las personas con discapacidad intelectual, sino que se extendía a otros grupos con discapacidad (visual y auditiva, casi 50.000 personas en la Región), que nunca habían sufrido esta limitación», detalla el murciano Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). «En lugar de suprimir exclusiones, se aumentan, dificultando sin ninguna justificación el ejercicio del derecho a contraer matrimonio, absolutamente fundamental. Fue un dislate completo, que demuestra el peligro que corren las personas con discapacidad y que la precaria protección de nuestros derechos puede empeorar aún más», se lamenta Cayo.

«Fue», dice el presidente nacional de Cermi. Y habla en pasado porque, gracias a diversas reuniones mantenidas entre asociaciones y colectivos como este comité y la ONCE, con partidos políticos y hasta con el Gobierno de la Nación, todo apunta a que el Ejecutivo del Partido Popular reculará y modificará la ley.

De hecho, y según ha podido saber ‘La Verdad’, Cermi logró este mes un acuerdo con el Gobierno de Rajoy y con el Grupo Popular en el Congreso que desembocó esta semana en la presentación, por parte de los ‘populares’, de una Proposición de Ley en la que se insta al Ejecutivo a modificar esa redacción bajo el criterio (y prácticamente bajo el dictado) impuesto por las propias asociaciones. Una proposición que, según Cermi, «se tramitará con toda la celeridad posible para que esté aprobada, si tiene el consenso preciso, antes de que entre en vigor la redacción regresiva actual». La iniciativa, no obstante, no solo vino del PP. El Grupo Parlamentario Socialista, también tras la pertinentes reuniones con los representantes de colectivos de discapacitados, presentó el día 10 de enero una Proposición de Ley en el Congreso para «adecuar la regulación del derecho a contraer matrimonio a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU». Tal y como asegura la diputada murciana María González Veracruz, «el hecho de que una persona tenga una discapacidad no debe ser nunca un motivo para negarle la capacidad jurídica, y las normas que lo establezcan deben ser derogadas».

En resumen, la Convención (asumida por España en 2008) viene a decir que «todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica», que «los estados prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad» y que esos mismos estados «tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad a contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges». Es decir, justamente lo contrario de lo que promueve el nuevo artículo 56 del Código Civil, que endurece el proceso que deben seguir los discapacitados (de cualquier clase) a la hora de casarse.

«Copia y pega»

Pero, ¿cómo es posible que semejante articulado, más propio de otros tiempos, se cuele en una ley del siglo XXI? «No tiene ningún sentido, que me lo expliquen», se muestra contrariado Joaquín Barberá, presidente de la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de la Región (FEAPS). «En lugar de buscar que otra persona dé el consentimiento por ellos, lo que hay que hacer es facilitar que sean ellos mismos quienes lo hagan, como cualquier otra persona. Se trata de facilitar los apoyos para el cumplimiento efectivo de sus derechos», defiende el colectivo Plena Inclusión.

«No puedo entender qué puede llevar a semejantes condicionantes», se sorprende Juan Carlos Morejón, delegado territorial de ONCE en la Región. «Podemos aceptar que sea un error, pero nos gustaría saber qué ha pasado, en qué se han basado; supone un atraso en toda regla y un trato absolutamente discriminatorio».

Al parecer, y según sospechan desde las asociaciones, los encargados de redactar la Ley de Jurisdicción Voluntaria que modifica este articulado «copiaron y pegaron» la redacción de una ley preconstitucional. Y, aunque parece que Justicia fue consciente del «error» prácticamente desde el mismo momento en que se imprimió la hoja con el contenido de la ley, también parece cierto, según explica Luis Cayo, «que el Ministerio, que ha sido el responsable de esta necedad, no ha sabido dar explicaciones de la misma».

El presidente de Cermi explica que «la tramitación de la reforma legal en la que iba este asunto se aprobó en el último momento, por sorpresa, cuando no había tiempo ni margen para reaccionar, por un Gobierno con mayoría absoluta. Fue casi un hecho consumado y nos dimos de bruces contra la modificación normativa». Después ya no hubo posibilidad de cambiar, detalla Cayo, porque llegó «la disolución de las Cortes, el año sin actividad legislativa y el Gobierno en funciones».

A pesar de la coyuntura de los últimos meses, las organizaciones de discapacitados no abandonaron la presión social para conseguir una solución. Fruto de esa presión, el tejido asociativo logró «que el Gobierno reaccionara», revela Luis Cayo, con una solución «temporal». Así, el Ministerio de Justicia aprobó una circular en la que entraba a «clarificar los criterios de interpretación y aplicación respecto de la documentación exigida a los contrayentes afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales».

La resolución, firmada por el director general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez, reconoce que la modificación del artículo 56 del Código Civil «amplía la exigencia del dictamen médico sobre la aptitud para prestar consentimiento», pero admite que «dichos preceptos deben aplicarse a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad». Por eso, aclaraba la circular remitida el pasado 23 de diciembre, [el artículo en cuestión] «debe interpretarse siempre de manera estricta y en relación a supuestos excepcionales en los que la discapacidad afecte de manera evidente e impeditiva a la capacidad para prestar consentimiento, y lógicamente no a aquellos supuestos en que la discapacidad afecte tan solo a medios, canales o soportes de emisión de ese consentimiento».

Es decir, que la exigencia de dictamen médico por parte del funcionario «se deberá entender limitada exclusivamente a aquellos casos en los que la deficiencia afecte de forma sustancial a la prestación del consentimiento». Como, por ejemplo, un enfermo en estado de coma.

Sin embargo, la circular no es suficiente. De hecho, deja a criterio del funcionario del Registro Civil o del notario valorar qué grado de discapacidad presenta la persona que quiere casarse para decidir si hay que pedir certificado o no. Por eso, la presión de Cermi fue más allá con el objetivo de sacar la redacción de la ley, y meter otro articulado. Así, la Proposición de Ley presentada por el PP insta al Gobierno de la nación a incluir un artículo amoldado a las exigencias de las asociaciones: «Dado que este artículo no ha entrado en vigor [expone la Proposición], y con el fin de aclarar que la intención de la reforma es favorecer la celebración del matrimonio de las personas con discapacidad [...], el artículo 56 del Código Civil queda redactado del siguiente modo: ‘El funcionario que tramite el acta, cuando sea necesario, podrá recabar [...] la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento por parte de los contrayentes. Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar consentimiento».

«Si los trabajos parlamentarios van a buen ritmo, y se aprueba, podremos decir que solo fue un mal sueño», zanja Luis Cayo.