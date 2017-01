Un paciente con hepatitis C no recibirá indemnización de la sanidad pública

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por un paciente que pidió ser indemnizado por el Servicio Murciano de Salud (SMS), aduciendo que había resultado infestado por hepatitis C durante una sesión de hemodiálisis. La petición fue rechazada en primera instancia por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, y ahora tampoco el Tribunal Supremo le ha otorgado la razón.

La sentencia del Alto Tribunal confirma por entero la dictada por el TSJ, que consideró que esa afirmación de que se había contagiado la hepatitis C en las instalaciones sanitarias no había quedado probada, por lo que no podía exigirse responsabilidad patrimonial alguna al SMS.

El demandante indicó en su reclamación que debido a su insuficiencia renal fue sometido a las correspondientes sesiones de hemodiálisis en la sanidad pública y que contrajo la hepatitis C en septiembre de 1992, siéndole detectado el contagio en marzo del año siguiente.

La resolución del TSJ fue impugnada a través de un recurso de casación de unificación de doctrina, para lo cual aporto una sentencia del TS de julio de 2007 que en apariencia daba una respuesta distinta a un caso que consideraba igual al suyo.

El Alto Tribunal responde que los casos no son iguales, ya que no se da la triple identidad que es necesaria para determinar la existencia de contradicción entre la resolución ahora apelada y la de contraste.