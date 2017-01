«El Gobierno ha sido muy torpe»

Pilar Sánchez es licenciada en matemáticas y madrileña, pero hace años que decidió dejar su vida atrás para venir a Murcia por amor. ''Le conocí a través de unas amigas que habían estudiado con él en la universidad. Un día coincidimos... y hasta hoy. Pensé que era una persona súper especial, me enamoré en seguida'', recuerda.

Un problema de visión hizo que Paco, su marido, fuera perdiendo vista de forma paulatina hasta quedarse ciego por completo con apenas veinte años de edad. Pero su discapacidad del 80% no le impidió contraer matrimonio con Pilar hace ya nueve años. A ella se le ilumina el rostro cuando habla de su esposo y afirma que su vida de casada es ''tan normal como cualquier otra”. De hecho, Pilar asegura que, a pesar de ser invidente, ''Paco el manitas de la casa. Yo a veces no sé cómo se las apaña para poner enchufes, cambiar bombillas... Lo arregla todo él, tendrías que verlo''.

«Como si fuera tonto»

A pesar de que ambos esperan que el Gobierno rectifique una medida que, según consideran, ''aprobó de una manera muy torpe'', les aterra la posibilidad de que la modificación del artículo 56 del Código Civil llegara a entrar en vigor: ''Es un retroceso enorme, una vulneración de los derechos de las personas discapacitadas'', sentencia Paco. ''Horrible, porque un discapacitado sensorial no tiene ningún problema para decidir por sí mismo, no tiene ninguna capacidad psíquica o mental mermada, así que es absurdo'', secunda Pilar.

¿Alguna vez ha sentido que la sociedad lo trataba como si su ceguera implicase una deficiencia mental? ''Algunas personas sí te tratan con cierto paternalismo, como si fueras tonto, o te gritan porque creen que no les oyes, y entonces tienes que decirles que tu discapacidad es visual pero que escuchas perfectamente, o te cogen del brazo sin que les pidas ayuda, creyendo que no te manejas... Pero son cosas mínimas'', responde Paco. ¿Cómo atajarlo? ''Pues igual sería necesaria una ley sobre educación social que enseñase a todo el mundo a interactuar con personas discapacitadas y a tratarlas con normalidad'', reflexiona.

Ellos no conocen a otras personas discapacitadas que vayan a contraer matrimonio pronto, pero sin duda, les aconsejarían ''que protesten, que reclamen y que luchen todo lo que puedan, porque no tienen por qué presentar ningún informe médico, es algo que vulnera totalmente tus derechos'', protesta Pilar con indignación. Si esta familia, de la que también forma parte Hamlet, el perro guía de Paco, pudiera pedir algo al poder legislativo, sin duda sería ''una mejora en la ley de accesibilidad, porque es lo que más nos dificulta la vida: todos los bolardos, los maceteros, los cajeros bancarios, los toldos que no son lo suficientemente altos, y así miles de cosas'', concluyen.

«Pedir ese informe sería absurdo»

Otro matrimonio. Otra historia de normalidad. Otra ciudad. Algo en el fuego huele de muerte. En la encimera descansan unas tapas que acompañarán al plato principal. ''Me he puesto muy contenta al llegar y ver que habías hecho la cena'', le dice Piedad a su marido, Antonio, como si nadie la oyera. Pero es ella la que no oye más que un murmullo lejano cada vez que se quita los audífonos.

Piedad y su marido Antonio, en la cocina de su casa. / Edu Botella / AGM

Los médicos descubrieron que Piedad Ato no escuchaba por completo cuando ella tenía tres años, ''porque todavía no hablaba'', cuenta. Su discapacidad fue creciendo con ella hasta el día de hoy: a sus 45, Piedad carece del 85% de la audición en un oído y del 98% en otro.

''Yo nunca he visto a mi mujer como una persona discapacitada. Ella es completamente normal. Si su sordera no supone para ella ningún problema, ¿por qué tendría que serlo para mí? No sé, es que yo no veo el hándicap por ningún sitio'', reflexiona Antonio Martínez al ser preguntado por la sordera de su mujer.

Piedad, que desde joven ha trabajado en cooperativas y fincas agrícolas, considera que ''pedir ese informe médico a las personas como yo sería absurdo, porque somos capaces de decidir lo que queremos por nosotros mismos, es algo que nadie cuestiona... La modificación de ese artículo sería un error muy grande'', sentencia. Antonio bromea con el tema: ''Yo la conocí así. En todo caso, fue ella la que me engañó a mí, pero yo a ella, ¡qué va!''

«La mujer más valiente que conozco»

En el salón, forrado por completo con fotografías de sus hijos, se respira todavía la década de los 90. Tras 24 años de casados, la pareja aún destila amor por los cuatro costados. ¿Cómo se hubiera sentido Piedad si le hubieran exigido ese informe para poder celebrar su boda? ''Uf, fatal. Muy mal, porque ese tipo de cosas son las que te hunden y te hacen pensar que no eres como los demás, que no eres normal'', reconoce.

Piedad asegura no tener ningún tipo de adversidad que superar en su día a día ocasionada por su sordera. ''Todo el mundo sabe qué me pasa, y si me dicen algo y no contesto, pues se acercan más a mí, pero vamos, a mí no me discrimina nadie...Igual cuando era niña sí, cosas de críos que pasamos todos, pero ahora ya nada''.

Precisamente porque la sociedad ya no discrimina, la pareja no entiende la modificación del Código Civil: ''Si lo que estamos buscando es la integridad de todas las personas y la normalización de la discapacidad, con la aprobación de ese artículo iríamos para atrás, está claro'', considera Antonio esta vez más serio. ¿Cómo definiría a su esposa? La pregunta le abruma y sonríe: ''Es la mujer más valiente que conozco. No puedo verla de otra forma''.