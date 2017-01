«A mí no me discrimina nadie»

Hay algo en el fuego que huele de muerte. En la encimera descansan unas tapas que acompañarán al plato principal. «Me he puesto muy contenta al llegar y ver que habías hecho la cena», le dice Piedad a su marido, Antonio, como si nadie la oyera. Pero es ella la que no oye más que un murmullo lejano cada vez que se quita los audífonos.

Los médicos descubrieron que Piedad no escuchaba por completo cuando ella tenía tres años, «porque todavía no hablaba», cuenta. Su discapacidad fue creciendo con ella hasta el día de hoy: a sus 45, carece del 85% de la audición en un oído y del 98% en otro.

«Yo nunca he visto a mi mujer como una persona discapacitada. Ella es completamente normal. Si su sordera no supone para ella ningún problema, ¿por qué tendría que serlo para mí? No sé, es que yo no veo el hándicap por ningún sitio», reflexiona Antonio al ser preguntado por la sordera de su mujer.

Piedad, que desde joven ha trabajado en cooperativas y fincas agrícolas, considera que «pedir ese informe médico a las personas como yo sería absurdo, porque somos capaces de decidir lo que queremos por nosotros mismos. Es algo que nadie cuestiona... La modificación de ese artículo sería un error muy grande», sentencia. Antonio bromea con el tema: «Yo la conocí así. En todo caso, fue ella la que me engañó a mí. Pero yo a ella..., ¡qué va!».

En el salón, forrado por completo con fotografías de sus hijos, se respira todavía la década de los 90. Tras 24 años de casados, la pareja aún destila amor por los cuatro costados. ¿Cómo se hubiera sentido Piedad si le hubieran exigido ese informe para poder celebrar su boda? «Uf, fatal. Muy mal, porque ese tipo de cosas son las que te hunden y te hacen pensar que no eres como los demás, que no eres normal», reconoce.

Piedad asegura no tener ningún tipo de adversidad, ocasionada por su sordera, que superar en su día a día. «Todo el mundo sabe qué me pasa, y si me dicen algo y no contesto, pues se acercan más a mí. Pero vamos, a mí no me discrimina nadie...Igual cuando era niña, sí; cosas de críos que pasamos todos, pero ahora ya nada».

Precisamente porque la sociedad ya no discrimina, la pareja no entiende la modificación del Código Civil: «Si lo que estamos buscando es la integridad de todas las personas y la normalización de la discapacidad, con la aprobación de ese artículo iríamos para atrás, está claro», considera Antonio, esta vez más serio. ¿Cómo definiría a su esposa? La pregunta le abruma y sonríe: «Es la mujer más valiente que conozco. No puedo verla de otra forma».