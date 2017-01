Podemos recuerda al TSJ que debe dar el mismo trato a Sánchez que a Cachá

Aunque advierta que se hacen «con el mayor de los respetos», no por ello resultan menos punzantes las consideraciones que realiza el letrado de Podemos en un escrito, dirigido a los magistrados de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por el que reclama que asuma las diligencias del 'caso Auditorio' y proceda a citar al presidente Pedro Antonio Sánchez como imputado.

Así, el abogado Ginés Ruiz Maciá recuerda que ya con el 'caso Guardería', este tribunal se declaró competente hace solo unos días para asumir el asunto, sin entrar a valorar si la actuación de la hoy consejera Adela Martínez-Cachá presenta o no características de delito. Y explica que no cabe adoptar otra postura respecto de Sánchez, «pues ese criterio, aplicado para una aforada, entendemos que ha de ser el mismo, sin que haya que exigir mayor acerbo indiciario con respecto a personas no aforadas e, incluso, como parece pretenderse de contrario -por la defensa del jefe del Ejecutivo murciano- respecto a otras personas aforadas de menor rango jerárquico».

El escrito de Podemos insiste así en que la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ debe ser la que asuma la investigación sobre el 'caso Auditorio'. Y, de hecho, recuerda que ya en 2015 este mismo tribunal aceptó su competencia en este asunto, aunque pidió a la juez de Lorca que antes procediera a individualizar las conductas supuestamente delictivas de Sánchez. A juicio de Podemos, esa labor está sobradamente cumplida, por lo que solo cabe que el caso pase a manos del TSJ.

Deja constancia de que la Sala ya se declaró competente en 2015 para asumir el 'caso Auditorio'