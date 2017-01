«El Carnaval es alegría, diversidad y libertad; una fiesta para todos»

No hay tiempo que perder. Apenas acaba la Navidad, es el momento de disponer el cuerpo, acaso haciendo alguna dieta, y el alma, que eso resulta más fácil, para celebrar el Carnaval. Y para José Antonio Amaya no hay otro más bello que el que convoca la pedanía murciana de Llano de Brujas y la asociación que él preside. Este año, además, la novedad será la celebración de la denominada 'Arenas Bruja's Run', un evento deportivo-festivo que tendrá lugar el 12 de febrero. Esta fiesta también ostenta el título de primer carnaval español en ser declarado 'LGTBFriendly'.

-¿Qué importancia tiene su carnaval de Llano de Brujas para la pedanía y para Murcia?

-Forma parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones, no solo de nuestra pedanía, sino de toda la Región y de España. Es, por tanto, una de nuestras señas de identidad. Nuestra ilusión, ganas de disfrutar y hacer disfrutar hacen que podamos igualarnos a cualquier carnaval del mundo.

-¿Qué preparan para este año?

-La fiesta se presenta con ilusión, muchas ganas, con un gran despliegue humano, voluntario y material para hacer posibles todos los eventos que hemos preparado. Entre ellos, podemos destacar la gran novedad de este año, la carrera de colores 'Arenas Bruja's Run', un evento deportivo-festivo que tendrá lugar el 12 de febrero. Y no podemos olvidar nuestros tres grandes desfiles, los días 3, 4 y 5 de marzo.

-¿Reciben todo el apoyo público que necesitan?

-Nunca está de más un mayor apoyo, pero hasta el momento hemos recibido lo que hemos reclamado. Ahora mismo, nuestra mayor ilusión sería que nuestro carnaval fuese declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, para lo cual hemos iniciado los trámites necesarios. En este sentido, necesitamos todo el apoyo público posible.

-¿Cómo se vive esta fiesta?

-Cuando llegan las fechas de carnaval, nuestra pedanía se involucra al 100%. Llano de Brujas es carnavalera desde sus inicios. La alegría y la diversión se palpan en el alma de nuestros vecinos y visitantes, haciendo de nuestro carnaval una fiesta muy participativa y abierta a todos.

-Hay constancia de la celebración del carnaval ya en 1818, ¿cómo será el del siglo XXI?

-No hay que olvidar las raíces de nuestro carnaval. Los mayores cuentan que en esta época las 'bestias' (así se hacían llamar los disfrazados) corrían por las calles de Llano de Brujas detrás de los vecinos. Esto era lo que antiguamente se denominaban 'las mascaradas'. Por ello preparamos un pasacalles y una fiesta en recuerdo al carnaval de entonces. Y claro, también la fiesta se adapta a los tiempos con trajes muy vistosos, música actual y con nuevos eventos como la carrera de colores.

-¿Cuáles han sido los disfraces que más le han gustado siempre?

-La gracia y la ilusión que se le pone es lo más importante del disfraz. Hay trajes especialmente vistosos y que llaman la atención al primer momento. A mí siempre me han gustado mucho los que tienen que ver con nuestra historia y con el nombre de nuestra pedanía: los de bruja. Por eso, este año hemos creado nuestra mascota, 'La Bruja'. No en vano nuestro pueblo es uno de los contados lugares del mundo que incluye esa palabra y quién mejor para utilizarlo.

-¿Qué recuerda de los carnavales de su infancia?

-Los recuerdos pasan por disfrutar viendo los desfiles con mi familia y, ya siendo un poco más mayor, participando en ellos y desfilando en alguna comparsa casi todos los años. Los festejos y tradiciones son una de mis grandes pasiones.

-¿En que destaca este carnaval de los otros muchos?

-Lo que importa es divertirse y pasarlo bien, pero siempre hay matices que la hacen particular. Hay una cadena de hoteles española que en su web define los carnavales de Llano de Brujas como 'un trocito de Brasil en plena Huerta de Murcia'. No sé si será para tanto. Yo destacaría que somos el primer carnaval español en ser declarado 'LGTBFriendly'. Este año nos hemos hermanado con el Colectivo No Te Prives de Murcia y la bandera Arco Iris desfilará como símbolo de lo que representa: la diversidad, la alegría y la libertad de esta fiesta, una fiesta para todos.